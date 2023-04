Online-Pranger nach Körperverletzung – Dieser Mann hat 14 Tage Zeit, sich bei der Stawa zu melden Ein FCB-Fan soll am Bahnhof Aarau einen Mann schwer verletzt haben. Noch konnte er nicht gefasst werden. Gelingt dies bis am 8. Mai nicht, werden unverpixelte Fotos des mutmasslichen Täters veröffentlicht. Isabelle Thommen

Die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft veröffentlicht Bilder des mutmasslichen Täters – vorerst sind diese noch verpixelt. Foto: Oberstaatsanwaltschaft Kanton Aargau

Am 18. September 2022 kam es in Aarau nach einem Fussballspiel zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Mehrere noch unbekannte Personen griffen einen Mann an und traktierten diesen mit Schlägen und Tritten. Die Beschuldigten konnten bis heute nicht identifiziert werden, teilen die Behörden mit. Deshalb zieht die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau bei der Suche nun die Öffentlichkeit mit ein. Wie Adrian Schuler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, Mitte April gegenüber der BaZ sagte, verorten die Strafverfolgungs­behörden den Angreifer «im Umfeld des FCB». Dies aufgrund der Kleidung, die der Beschuldigte am Tatabend getragen hatte.

Der Angriff erfolgte nach der Cup-Partie vom 18. September 2022 zwischen dem FC Aarau und dem FC Basel. Um zirka 18:30 Uhr wurde ein Mann in der Bahnhofsunterführung in Aarau durch mehrere unbekannte Personen geschlagen und getreten. In der Folge stürzte er zu Boden, woraufhin eine unbekannte männliche Person umgehend mit seinem Fuss ausholte und dem Opfer mit voller Wucht einen Tritt gegen dessen Kopf versetzte. Durch den gewalttätigen Übergriff erlitt das Opfer erhebliche Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich.

Dabei handelt es sich offenbar um einen FCB-Fan. Oberstaatsanwaltschaft Kanton Aargau

Die Tat wurde auf Video festgehalten. Zur Identifizierung des Hauptbeschuldigten ordnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Öffentlichkeitsfahndung an. Da sich der Unbekannte bislang nicht gemeldet hat, werden die nachfolgenden Standbilder nun in verpixelter Form veröffentlicht.

Für den Fall, dass auch dies nicht zur Identifizierung führen würde, erfolgt am 8. Mai 2023 die Veröffentlichung der unverpixelten Bilder, kündigen die Behörden weiter an. Der gesuchte Mann hat die Möglichkeit, sich bis zum 8. Mai 2023 mit der Kantonspolizei des Kantons Aargau in Verbindung zu setzen. Personen, die zweckdienliche Hinweise machen können, werden ebenfalls gebeten, mit der Kantonspolizei Aargau Kontakt aufzunehmen.

