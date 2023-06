Rheinfelden – A3-Anschluss wird umgebaut Die Leistungsfähigkeit des Anschlusses Rheinfelden-Ost soll erhöht werden, weshalb er umgebaut wird. Zudem wird der Deckbelag im Anschlussbereich erneuert. Daniel Aenishänslin

Die Umleitung wird über den Anschluss Rheinfelden-West führen, während der Anschluss Rheinfelden-Ost umgebaut wird. Foto: Beat Zimmermann

Die Umgestaltung des A3-Anschlusses Rheinfelden-Ost in diesem Sommer führt zu Wochenendsperrungen der Ein- und Ausfahrtsrampen. In seiner Leistungsfähigkeit kommt der Anschluss vor allem während der Stosszeiten an seine Grenzen. Dies mündet regelmässig in einen Rückstau auf die Autobahn, was sich negativ auf die Verkehrsströme und den öffentlichen Verkehr im Knotenbereich auswirkt.

Deshalb und im Hinblick auf das weiterwachsende Verkehrsaufkommen wird der A3- Anschluss Rheinfelden-Ost umgestaltet. Der heutige Kreisel an der Riburgerstrasse wird zu einem Verkehrsknoten mit Lichtsignalanlage umgebaut. Der Verkehrsknoten an der Dr. Max-Wüthrich-Strasse wird auch mit einer Lichtsignalanlage ausgerüstet.

Im Anschlussbereich wird der Deckbelag erneuert. Für den Ersatz des Deckbelages im Bereich der Ein- und Ausfahrtsrampen werden Wochenendsperrungen nötig. Die Umleitung wird signalisiert und über den Anschluss Rheinfelden-West führen. Arbeiten wie auch Sperrungen sind vom Baufortschritt und der Witterung abhängig.

