Risiko auf der Autobahn – A2 bei Gellert-Dreieck schweizweit unter Top 10 für Unfälle Bei der City-Einfahrt in Richtung Norden ereignen sich zahlreiche Kollisionen. Die Gründe liegen im hohen Verkehrsaufkommen und den Spurwechseln. Martin Regenass

Der von links aus der City-Einfahrt kommende Sattelzug hat noch rund 500 Meter, um auf den Hauptstrang in Richtung Norden einzuspuren. Foto: Lucia Hunziker

Am meisten Unfälle auf den Schweizer Autobahnen gibt es in Urtenen-Schönbühl nahe Bern. Unweit vom Shoppyland nach dem Anschluss in Fahrtrichtung Zürich haben sich in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 44-mal Kollisionen zwischen Fahrzeugen mit mindestens einer leicht verletzten Person ereignet. Bei drei Unfällen innerhalb dieser Zeitspanne hat sich mindestens eine Person schwer verletzt. Gemäss Bundesamt für Strassen (Astra), das die Autobahnen betreibt, handelt es sich dabei um einen sogenannten Unfallschwerpunkt. Per Definition seien dies Stellen im Strassennetz, an denen sich mehr Unfälle ereignen, als unter «normalen» Umständen zu erwarten wären. Die Unfälle seien Folgen von Defiziten in der Strasseninfrastruktur oder der Verkehrsregelung.