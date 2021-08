Gruss aus der Steiermark – «A Maskerl? Bist deppert!» In Österreich ist die Pandemie weit weg. Das Land verarbeitet die politischen Nachbeben der Ibiza-Affäre. Und die Zöllner schlafen. Marcel Rohr

Das Hotel, der Bademantel und die Bergwelt der Steiermark. Corona ist nicht zu entdecken.

Österreichisch für Anfänger. «I werd narrisch!» – ich werde verrückt. «Host a Maskerl?» – hast du einen Gesichtsschutz? «Bist deppert?» – bist du verrückt? «Leckts mi am Oa…» – Sie wissen schon.

Mit diesem linguistischen Basiswissen im Gepäck brausen wir Richtung Heimat meines Herzblatts, in die Steiermark, dem Grünen Herz von Österreich. In seiner letzten «Gruss aus»-Kolumne hat BaZ-Kollege Simonsen schon erstaunt festgestellt, dass die Beamten an der deutsch-schweizerischen Grenze keine Papiere sehen wollten. Wir toppen das locker. Wir fahren: Basel–Au (Schweiz)–Lustenau (Österreich)–Hörbranz (Deutschland)–Salzburg (Österreich), überqueren dabei dreimal die Grenze und zeigen null Mal einen Ausweis, ein Zertifikat oder einen Impfausweis. Nicht mal der Mittelfinger wäre theoretisch möglich, weil sich kein einziger Beamter aus dem Zollhäuschen quält. I werd narrisch.

Weiter nach der Werbung