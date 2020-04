Telefon-Podcast «Frey zu Hause» – «98% der Schwingersaison fällt ins Wasser» Im Corona-Podcast spricht Patrick Frey heute mit Schwingerkönig Christian Stucki. Der hat nämlich als Fahrer für eine Metzgerei noch immer Arbeit. Schlecht sieht es dagegen beim Schwingen aus.

«Frey zu Hause» – das ist der Corona-Telefon-Podcast mit Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in der «aussergewöhnlichen Lage».

Der Schauspieler und Autor Patrick Frey will wissen, wie es den Schweizerinnen und Schweizern während der Corona-Pandemie geht. Er ruft prominente und weniger bekannte Menschen an und führt ein persönliches Gespräch. Daraus entsteht ein authentischer und ungeschnittener Telefon-Podcast in einer «aussergewöhnlichen Lage».

Podcast «Frey zu Hause» abonnieren Infos einblenden «Frey zu Hause» gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Mit einem kostenlosen Abo in einer der folgenden Podcast-Apps verpassen Sie in Zukunft keine Folge mehr: Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Overcast

Podcast Republic Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Frey zu Hause» oder nutzen direkt den RSS-Feed.

In der aktuellen Folge spricht Patrick Frey mit Schwingerkönig und Spediteur Christian Stucki über sein Glück, als Fahrer für eine Grossmetzgerei immer noch Arbeit zu haben. Aber: Corona ist für eine Kontaktsportart wie Schwingen besonders verheerend. Auch darüber spricht Stucki mit Frey, und darüber, dass sich der Schwingerkönig noch immer sehr fit fühlt, obwohl man als Schwinger mit 35 Jahren schon als alt gilt. Wobei er einmal fast sein Bein verloren hätte.

Mit 34 Jahren Schwingerkönig: Christian Stucki jubelt nach seinem Sieg am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019. Foto: Alexandra Wey / Keystone

Patrick Frey Infos einblenden Foto: Sabina Bobst Patrick Frey, geboren 1949 in Bern, ist Schauspieler, Komiker, Autor und Verleger. Seit 1984 wirkte er in diversen Filmen («Katzendiebe», «Komiker», «Big Deal», «Mein Name ist Eugen») und Fernsehproduktionen mit («Viktors Spätprogramm» und «Lüthi & Blanc»). Zudem moderierte er Talkshows für Radio und Fernsehen.

( aa )