Operation in der Waadt – 96 Personen wegen Kinderpornografie vernommen Die Waadtländer Kantonspolizei gingen in einer grossen Operation vor. Zwei Personen befinden sich in Untersuchungshaft. Hinweise kamen aus den USA in die Schweiz.

Schlag gegen Kinderpornografie: Die Kantonspolizei Waadt hat zwei Monate lang ihre geplante Aktion durchgeführt. Foto: Laurent Gillieron (Keystone/Symbolbild)

In einer gross angelegten Operation gegen Kinderpornografie hat die Kantonspolizei Waadt 96 Personen vernommen. Zwei Personen wurden in Untersuchungshaft gesetzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Montag mitteilte.

Die Operation wurde von Anfang September bis Ende Oktober durchgeführt, wie die Kantonspolizei Waadt am Montag weiter mitteilte. Bei 42 Hausdurchsuchungen beschlagnahmten die Polizisten 311 Computer, Speichermedien und andere Kommunikationsmittel.

96 Personen mit Wohnsitz im Kanton Waadt, die kinderpornografische Bilder oder Videos heruntergeladen oder zur Verfügung gestellt hatten, wurden als Beschuldigte vernommen. Davon waren etwa 15 Prozent minderjährig.

Von allen Personen, die bei der Staatsanwaltschaft und dem Jugendgericht angezeigt wurden, wurden zwei in Untersuchungshaft genommen. Einer von ihnen wurde zudem wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen angeklagt.

Hinweise aus den USA

Diese Operation zur Bekämpfung der Cyberpädophilie konnte nach Polizeiangaben vor allem dank der Anzeigen des Nationalen Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder in den USA (NCMEC) durchgeführt werden, dem Sitz der wichtigsten Internetprovider, über die illegale Inhalte geleitet werden. Sie haben ein Verfahren entwickelt, um diese Inhalte aufzuspüren und den betroffenen Ländern zu melden.

In der Schweiz nimmt die Bundeskriminalpolizei (fedpol) diese Meldungen aus den USA entgegen. Sie analysiert sie und stellt erste Nachforschungen über den Nutzer an, mit dem Ziel, diesen bei seinem Wohnkanton anzuzeigen. Parallel dazu überwacht das Cyber-Kompetenzzentrum der Kantonspolizei Genf die sogenannten «Peer-to-Peer»-Tauschbörsen und meldet gezielt illegale Inhalte an die Westschweizer Kantone zur weiteren Untersuchung.

SDA/fal

