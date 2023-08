91 Stimmen mehr als Favoritin – Salome Lüdi (SP) zieht in Muttenzer Gemeinderat ein Die SP-Frau setzt sich im zweiten Wahlgang gegen die als Favoritin gehandelte SVP-Landrätin Anita Biedert durch. Andrea Schuhmacher

Die 28-jährige Salome Lüdi zieht in den Muttenzer Gemeinderat. Foto: PD

Für eine kleine Überraschung sorgt heute das Wahlresultat aus Muttenz: Mit insgesamt 1477 Stimmen siegt Salome Lüdi (SP) vor SVP-Landrätin Anita Biedert (1386 Stimmen) und zieht somit in den Gemeinderat. Biedert galt vor den Wahlen als Favoritin. Im ersten Wahlgang erzielte sie noch 77 Stimmen mehr als die Sozialdemokratin. Das im ersten Wahlgang nötige absolute Mehr von 2257 Stimmen erreichte aber keine von beiden.

Lüdi rückt damit für die verbleibende Amtsperiode bis zum 30. Juni 2024 für den Regierungsrat Thomi Jourdan (EVP) nach. Die 28-Jährige ist gelernte Kauffrau und Mitarbeiterin Nachhaltigkeit bei einem grossen Schweizer Unternehmen. Mit ihr erhält die SP neu einen zweiten Sitz in der siebenköpfigen Exekutive der drittgrössten Baselbieter Gemeinde.

EVP-Kandidatin Sandra Kasper erhielt 516 Stimmen, der parteilose Peter Eckerlin 257. Im Vorfeld war befürchtet worden, dass die EVP der SP Stimmen wegnimmt. Kasper und Eckerlin erzielten in diesem Wahlgang jeweils rund 400 Stimmen weniger als im ersten.

Bei dieser Wahl ging es aber auch darum, sich für die nächste Ersatzwahl am 22. Oktober zu profilieren. Sie wird aufgrund des Rücktritts von Joachim Hausammann (Grüne) nötig. Anita Biedert dürfte wiederum als Favoritin in den Wahlkampf einsteigen. Im Februar 2024 finden in Muttenz zudem Gesamterneuerungswahlen statt.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.