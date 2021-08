Littering-Umfrage der BaZ – 90 Prozent der Teilnehmer finden es in Basel zu dreckig Die BaZ hat eine Umfrage zum Thema Littering lanciert. Etwas mehr als 2000 Personen haben daran teilgenommen. Das sind die sieben wichtigsten Erkenntnisse der Auswertung. Katrin Hauser

Für die grosse Mehrheit liegt in Basel zu viel Abfall herum

Im Kanton Basel-Stadt sind vergangenes Jahr 230 Littering-Bussen ausgestellt worden. Foto: Keystone

Basel ist den Umfrageteilnehmern eindeutig zu dreckig. Es liege zu viel Abfall in der Stadt herum, sagt eine überdeutliche Mehrheit von 90 Prozent. Doch ist das ein spezifisches Basler Problem, oder kennt man das auch aus Zürich, New York und Istanbul? Bei dieser Frage sind die Teilnehmer der nicht repräsentativen Umfrage gespalten. Eine knappe Mehrheit spricht sich dafür aus, dass es ein Städteproblem ist. 45 Prozent indes finden: Hier ist es besonders schlimm.

Früher wurde die Stadt für sauberer befunden

Die Stadt vor dem Littering-Problem: Basel im Jahr 1968. Foto: Keystone

Nur: War das schon immer so? Nein. Heutzutage gebe es in Basel wesentlich mehr verschmutzte Ecken als früher, lautet die vorwiegende Einschätzung der Umfrageteilnehmer. Rund ein Viertel betont, dass es punktuell dreckiger geworden sei und nicht insgesamt. Nur gerade jede Zehnte ist der Meinung, dass Basels Sauberkeitslevel über die Jahre hinweg gleich geblieben oder gar gestiegen ist.

Zu bequem, um den eigenen Abfall aufzulesen

Fertig gegessen, liegen lassen: So denken manche ÖV-Benutzer. Foto: Margrit Müller

Schuld am Littering-Problem sei die Bequemlichkeit unserer Gesellschaft, sagen 90 Prozent der Teilnehmer. Viele Menschen seien schlicht zu faul, ihren Abfall wieder mitzunehmen. Eine besonders schwerfällige Gruppe Mensch tummelt sich offenbar am Basler Rheinufer, wo gewisse Plätze «richtigen Müllhalden» gleichen, wie 78 Prozent der Teilnehmer finden.

Für solche Müllhalden machen rund 40 Prozent der Umfrageteilnehmer schlecht erzogene Jugendliche verantwortlich. Der Stadtreinigung indes wird ein gutes Zeugnis ausgestellt. Nur wenige Personen sind der Ansicht, dass in Basel zu wenig geputzt wird.

Auch die neuen Eimer tragen eine Mitschuld

Die Hightech-Abfalleimer präsentieren sich bei schönem Wetter oftmals überfüllt. Foto: PD

Nebst der Bequemlichkeit der Menschen werden auch die Mülleimer in der Stadt als Teil des Problems genannt: Dort ist oftmals nämlich gar kein Platz mehr für Abfall. Die 60 Prozent Mülleimerkritiker der Umfrage reihen sich in die Anti-Pressabfalleimer-Bewegung des Grossen Rats ein, wo die Hightech-Kolosse am Rheinbord von der Geschäftsprüfungskommission unlängst als «unausgereift» kritisiert wurden.

Die Teilnehmer selbst waschen ihre Hände in Unschuld

Praktisch keine Schuld an der Littering-Misere tragen die Umfrageteilnehmer selbst. Auf die Frage «Hand aufs Herz: Lassen Sie Ihren Abfall manchmal auch liegen?» haben 84 Prozent mit «Was soll die Frage? Ich lasse nie irgendwo etwas liegen!» geantwortet.

Das gibt Aufschluss darüber, wie die Teilnehmerschaft sich zusammensetzt: Nur eine kleine Minderheit von bekennenden Abfallsündern hat sich durch die Umfrage geklickt. Der Grossteil gehört zur harmlosen Sorte von Littering-Delinquenten. 175 Teilnehmer etwa geben an, in Tram, Bus oder Zug ab und an eine Gratiszeitung zu «vergessen». 166 bekennen sich dazu, «manchmal Zigarettenstummel auf den Boden zu werfen».

Wer hat an der Umfrage teilgenommen? Infos einblenden Der typische Teilnehmer dieser Umfrage ist männlich, zwischen 56 und 75 Jahre alt, verdient 6000 bis 10’000 Franken und wohnt in der Stadt. Der Frauenanteil beträgt 38,2 Prozent. Sehr tief ist ausserdem der Anteil an unter 35-Jährigen mit 8,2 Prozent.

20 Personen hingegen sind dem harten Kern der Abfallsünder-Community zuzuordnen. Sie geben an, ihre Bierflasche am Rheinufer stehen zu lassen, da sich ja «ohnehin jemand von der Stadtreinigung darum kümmert».

Ansprechen ja, aber nur, wenn es nicht gefährlich wird

Die meisten Umfrageteilnehmer sind beim Ansprechen von Littering-Delinquenten zögerlich. Foto: Dominik Plüss

Was aber passiert, wenn sich die Wege eines dezidierten Littering-Kritikers und eines Abfallsünders kreuzen? Wird Ersterer den Letzteren ansprechen? Nicht unbedingt. Die Mehrheit unserer Umfrageteilnehmer gibt an, den Abfallsünder nur anzusprechen, «wenn es jemand ist, bei dem ich nicht befürchten muss, eins auf die Nase zu bekommen».

17 Prozent sprechen die Person auf jeden Fall an. Jeder Sechste macht die Faust im Sack, sagt aber nichts. 13 Personen nehmen es mit Law & Order sehr genau. Sie fotografieren den Abfallsünder und zeigen sie oder ihn bei der Polizei an.

Gefordert wird ein Pfand auf Bierflaschen und Aludosen

Sollen pfandpflichtig werden: Aludosen und Glasflaschen. Foto: Pino Covino

Die Lösung des Littering-Problems sehen die Befragten nicht an erster Stelle bei Law & Order, sondern in einem Pfand auf Bierflaschen und Aludosen. Das könnte einen Anreiz für die Menschen schaffen, diese zu recyceln. Sehr beliebt ist auch die Idee, dass jede Schulklasse im Kanton einen Tag im Jahr mit dem Sammeln von Abfall verbringen sollte. So könnte die junge Generation sensibilisiert werden.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer spricht sich aus für einen Ordnungsdienst mit der Kompetenz, Littering-Bussen zu verteilen. Knapp die Hälfte ist überdies der Meinung, dass die Polizei mehr an den Hotspots wie etwa dem Rheinbord oder in der Innenstadt patrouillieren sollte und die Littering-Bussen erhöht werden sollten.

