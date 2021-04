Erst Ausmisten, dann richtig füllen – 9 Tipps für Ihr Gewürzregal Immer Unordnung in der Schublade mit Paprika und Currypulver? So organisiert unser Kulinarik-Experte jetzt seine Gewürzsammlung neu. Daniel Böniger

So ordentlich ist es zu Hause bei den Gewürzen fast nie. Foto: Getty Images

Meine Mutter hatte in der Küche ein schmuckes, dunkel lackiertes Holzgestell mit ungefähr einem Dutzend kleinen Gewürzdöschen von McCormick. An die Wand genagelt wars, und als Kind war ich davon sehr beeindruckt. So unterschiedlich die einzelnen Inhalte rochen, jedes Behältnis hatte genau dieselbe Grösse, das gleiche Etikett. Was ungeheuer organisiert und ordentlich wirkte.

Schaue ich heute bei mir daheim in die Gewürzschublade, sieht es unordentlicher aus. Brauche ich das Nelkenpulver tatsächlich? Riecht der Lorbeer wirklich noch, wie er sollte? Höchste Zeit aufzuräumen – hier dazu neun konkrete Ideen: