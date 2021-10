Hotels und Herbergen in der Schweiz - 9 preiswerte Unterkünfte, die Designfans entzücken werden

Budgetschonender Style – 9 preiswerte Unterkünfte, die Designfans entzücken werden Eine Nacht zu zweit in einer stylishen und dennoch bezahlbaren Unterkunft? Ja, das ist möglich. Hier präsentieren wir neun originelle Unterkünfte quer durch die Schweiz. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Als Hommage an die einst führende St. Galler Textilindustrie sind im Sorell Hotel City Weissenstein bei der Ausgestaltung Stoffe von Jakob Schlaepfer und Christian Fischbacher eingesetzt worden. zvg

Sorell Hotel City Weissenstein, St. Gallen

Ein Hotel, zwei Häuser: Das Sorell Hotel City Weissenstein (3 Sterne Superior) ist auf der gegenüberliegenden Strassenseite um einen Erweiterungsbau im Boutique-Stil ergänzt worden. Als Hommage an die einst führende St. Galler Textilindustrie sind bei der Ausgestaltung der 32 Zimmer Stoffe von Jakob Schlaepfer und Christian Fischbacher eingesetzt worden. Die beiden Häuser sind wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof, der Altstadt und dem Stiftsbezirk mit der Kathedrale entfernt. Velos werden vom Hotel zur Verfügung gestellt.

Preis: Doppelzimmer ab 158 Fr.

Infos: sorellhotels.com

Macardo Premium B&B, Amlikon-Bisegg TG

In den Macardo-Zimmern werden Sichtbeton und Holz gekonnt kombiniert. zvg

Die Macardo Swiss Distillery ist eine innovative Brennerei, die unter anderem Whisky produziert. Am Rand des Firmengeländes befindet sich das B&B im industriellen Dekor mit zehn Zimmern und zwei Wohnungen. Es kombiniert Sichtbeton und Holz mit hohen Decken. Von der Brennerei hat man eine berauschende Sicht auf den Alpstein und den Säntis, die sich auch für Ausflüge und Wanderungen anbieten. Der Bodensee und die deutsche Stadt Konstanz sind nah.

Preis: Doppelzimmer ab 180 Fr.

Infos: bnb.ch/2902

Hotel N’vY, Genf

Wilde Farben und Formen und eine raffinierte Beleuchtung sorgen für eine spezielle Atmosphäre im Hotel. zvg

Im 4-Stern-Superior-Hotel konnten sich Graffiti-Künstler austoben. Wilde Farben und Formen und eine raffinierte Beleuchtung tragen zur hippen Atmosphäre bei. Das Hotel liegt im Ausgehviertel Paquis nahe am See. Der Name N’vY stammt aus der SMS-Sprache und bedeutet «Wunsch». Auf der Website kann man seinen Wunschpreis für ein Zimmer eingeben; das Hotel akzeptiert realistische Angebote.

Preis: Doppelzimmer ab ca. 170 Fr. pro Nacht.

Infos: hotelnvygeneva.com

Silo Hostel, Basel

Ein Viererzimmer im Silo Hostel Basel. zvg

Das Silo wurde 1912 als Korn-Lagerhaus beim Güterbahnhof im Gewerbegebiet Erlenmatt gebaut. Jetzt entsteht hier ein neuer Stadtteil mit Wohnungen, Büros, Gewerbe, Schule, Gastronomie und Park. Da passt die neue Funktion des Silos perfekt: Es wurde 2020 umgebaut und mit runden Fenstern versehen. Heute bietet es industriell-schicke Unterkunft in Vierer-Schlafsälen und Doppelzimmern, dazu ein Restaurant und Meetingräume. Die Stadt Weil am Rhein und das Vitra Design Museum sind nah, ebenso das In-Quartier Klybeck.

Preis: Doppelzimmer ab 102 Fr.

Infos: silobasel.com

Hotel Greulich, Zürich

Lieber minimalistisch oder lieber in Holz und warmen Farben? Im Hotel Greulich hat es beides. zvg

Das 4-Stern-Hotel im Stadtkreis 4 ist nach dem sozialdemokratischen Politiker Herman Greulich (1842–1925) benannt. Das Haus mit der geschwungenen blauen Fassade bietet 28 Zimmer, entweder minimalistisch eingerichtet oder in Holz und warmen Farben. Im Restaurant Das Blau werden saisonale Gerichte aufgetischt. Der Kreis 4 mit coolen Geschäften und reichem kulturellem Angebot ist für sein Nachtleben bekannt.

Preis: Doppelzimmer ab 136 Fr.

Infos: greulich.ch

Hard Rock Hotel, Davos GR

Im einzigen Schweizer Hard-Rock-Hotel fühlt man sich wie ein Rockstar. zvg

Die 79 Zimmer und Suiten und die 15 käuflichen Wohnungen in diesem 4-Stern-Superior-Hotel haben ein Leitthema: Musik. Die Gäste werden von früh bis spät musikalisch begleitet. Freitags und samstags gibt es Livekonzerte im Hotel. Ein Elvis-Hemd und eine Gibson- Gitarre von Metallica sind in den Gängen ausgestellt. Alles ist darauf ausgerichtet, dass man sich wie ein Rockstar fühlt, mit den Bündner Alpen als Bühnenbild.

Preis: Doppelzimmer ab 162 Fr.

Infos: hardrockhotels.com/davos

Auberge du Mouton, Pruntrut JU

Alt und neu werden in der Auberge du Mouton gekonnt kombiniert. zvg

Die Auberge du Mouton in der pittoresken Altstadt von Pruntrut (Porrentruy) wurde 1715 erbaut und dreihundert Jahre später aufs Sorgfältigste renoviert. Sie präsentiert sich als Symbiose von gediegenem Altbau mit acht komfortablen Zimmern und heimeligem Restaurant. Pruntrut liegt in der Kulturlandschaft der Ajoie, einem idealen Wander- und Bikergebiet. Sehenswert sind die Grottes de Réclère, ein Höhlensystem mit Stalagmiten und Stalaktiten von seltener Schönheit. Oberhalb der Grotten liegt ein prähistorischer Park.

Preis: Doppelzimmer ab 140 Fr. pro Nacht.

Infos: dumouton.ch

Jugendherberge Interlaken BE

Die Jugendherbergen, wie hier diejenige in Interlaken, richten sich längst nicht mehr nur an Jugendliche. zvg

Die Schweizer Jugendherbergen haben in den letzten Jahren viel ins Design ihrer Unterkünfte investiert. In dieser neueren Jugendherberge beim Bahnhof Interlaken-Ost sind Zimmer und Schlafsäle modern und schlicht eingerichtet, mit viel hellem Holz. Das Restaurant wird von Gästen wie auch von Einheimischen geschätzt. Interlaken-Ost ist idealer Ausgangspunkt für Ausflüge auf dem Thuner- und Brienzersee und für die monumentale Bergwelt des Berner Oberlandes mit unzähligen Möglichkeiten für Outdoor-Sportarten.

Preis: Doppelzimmer ab 146 Fr.

Infos: youthhostel.ch/fr/auberges/interlaken

Genusshotel Nest- und Bietschorn, Blatten VS

Ein Design-Bijou im Lötschental: Das Hotel Nest- und Bietschhorn. zvg

In Ried bei Blatten im Lötschental verfügt das Hotel Nest- und Bietschhorn, erbaut 1868, über zehn renovierte Doppelzimmer mit grosszügigen Bädern, Parkett und Möbeln aus der über 150-jährigen Geschichte des Hauses. Im obersten Geschoss befinden sich drei Budget-Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer mit Etagen-Nasszellen. Ausgezeichnet ist die Küche von Laurent Huber. Blatten ist Ausgangspunkt für 200 km Wanderwege, Bike-Trails, Gletscher- und Klettertouren. Familien schätzen den Grillplatz Lauchernalp.

Preis: Ab 110 Fr. pro Nacht im Budget-, ab 160 Fr. im Standard-Doppelzimmer.

Infos: nest-bietschhorn.ch

