HPV: Was ist das denn? – 80 Prozent stecken sich an – dennoch ist es ein Tabu Humane Papillomaviren sind eine der häufigsten Ursachen für Geschlechtskrankheiten, doch kaum jemand spricht darüber. Aufklärung ist dringend nötig. Meinung Lisa Groelly

Eine Impfung erfolgt im besten Fall im Jugendalter, noch vor den ersten sexuellen Erfahrungen. Foto: Matthew Busch (The Washington Post via Getty Images)

Als ich im Februar 2018 ins Spital ging, um die Resultate einer Routinekontrolle zu besprechen, teilte mir die Frauenärztin unerwartet mit, dass ich mich möglichst bald einer Operation unterziehen müsse. Das untersuchte Gewebe befinde sich in einem deutlich stärker fortgeschrittenen Stadium, als man nach den bisherigen Abstrichen vermutet hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zellen zu Krebszellen werden, liege bei 30 Prozent.

Weiter nach der Werbung

Ich würde also einen Teil meines Gebärmutterhalses entfernen lassen müssen. In meinen Ohren hallten die Worte der Ärztin nach: «Schwanger zu werden, ist nach einem solchen Eingriff weiterhin kein Problem. Schwanger zu bleiben, gestaltet sich dann aber schwieriger.»

Zwei Wochen zuvor sah alles noch ganz anders aus. Weil die jährliche Kontrolle bei meiner Gynäkologin mehrfach Unregelmässigkeiten aufgewiesen hatte, war ich für eine Gewebeentnahme ins Spital geschickt worden. Ich liess mir von der zuständigen Fachärztin erklären, was die festgestellte Zellveränderung bedeutet. Zwischen dem ersten Befund und einer allfälligen Krebsdiagnose würden 7 bis 14 Jahre vergehen, sagte sie. Sie zeigte auf, wie sich diese Zellen schlimmstenfalls entwickeln können. Ich befände mich derzeit auf Stufe zwei von sieben. Kein Grund zur Sorge also. Wichtig sei nur, regelmässige Kontrollen zu machen und die Entwicklung im Auge zu behalten.

Sie gab mir zu verstehen, dass ich mich nicht so anstellen solle.

Innerhalb von 14 Tagen war ich von der zweiten auf die sechste Stufe gesprungen. Das war ein Hammer. Als ich die Ärztin fragte, wie das so schnell gehen konnte, sagte sie nur: «Hach, es kann vorkommen, dass man erst bei einer Gewebeprobe feststellt, wie der wirkliche Zustand der Zellen ist.» Ich sass da, war völlig konsterniert, und mir schossen die Tränen in die Augen. Doch die Ärztin gab mir nur zu verstehen, dass ich mich nicht so anstellen solle.

So sehr ich mir in diesem Moment mehr Empathie gewünscht hätte, so sehr wäre ich in den darauffolgenden Wochen froh gewesen, wenn das Thema HPV in der Gesellschaft schon besser bekannt und akzeptiert gewesen wäre. Immer und immer wieder musste ich meinem Umfeld erklären, woran ich erkrankt war und was das nun zu bedeuten hatte.

Gleichzeitig machte ich eine spannende Erfahrung: Als ich meinen engen Freundinnen von der bevorstehenden Operation erzählte, kamen meine Schilderungen einigen dann doch bekannt vor: «Bei mir war der Krebsabstrich auch schon mehrmals nicht gut und ich muss das engmaschig überwachen.» oder «Eine Bekannte von mir musste das auch operieren lassen.»

Plötzlich merkte ich, dass es anderen ebenso erging wie mir. Doch das fand ich nur heraus, weil ich offen über die Krankheit redete. Für viele schien sie ein Tabuthema zu sein.

Es ist höchste Zeit für eine Sensibilisierungs­kampagne.

HPV ist die Abkürzung für Humane Papillomaviren. Diese sind eine der häufigsten Ursachen für Geschlechtskrankheiten weltweit. 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung infizieren sich im Laufe des Lebens damit – sowohl Frauen als auch Männer. Bei vielen verschwindet das Virus wieder von selber, bei einigen hält es sich hartnäckiger, so wie in meinem Fall. Einige HPV-Typen sind völlig harmlos, andere können Gebärmutterhalskrebs oder andere Krebsarten auslösen. Die beste Prävention dagegen ist eine Impfung im Jugendalter, noch vor den ersten sexuellen Erfahrungen.

«Wir stellen als Fachärzte häufig fest, dass gerade bei jungen Patientinnen und Patienten kaum eine Aufklärung rund um das Thema HPV vorhanden ist, obwohl die Impfung eigentlich kostenlos wäre. Das möchten wir ändern», liess sich Gernot Bonkat vor wenigen Tagen in der bz Basel zitieren. Er ist Chefurologe von Alta Uro, einem medizinischen Zentrum für Urologie in Basel. Gemeinsam mit der Krebsliga beider Basel startet Alta Uro deshalb eine Sensibilisierungskampagne in der Region.

Dafür ist es höchste Zeit. Einerseits, um durch frühe Aufklärung Infektionen zu verhindern. Aber auch, damit Betroffene sich trauen, offen darüber zu reden. Und merken, dass sie nicht allein sind.

Lisa Groelly ist stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Region in der Basler Lokalredaktion. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Baselbiet. In ihrer Kolumne schreibt sie ausserdem monatlich über Themen, die sie gerade beschäftigen, nerven, erfreuen oder wütend machen. @LisaGroelly

Fehler gefunden?Jetzt melden.