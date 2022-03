Spendenfahrt in die Ukraine – «80 bis 90 Prozent der Fahrzeuge sind mit Hilfsgütern bestückt» Samuel Eichenberger ist mit den in Frenkendorf gesammelten Hilfsgütern unterwegs in die Ukraine. Auf der Autobahn zeigt sich die Solidarität aus ganz Europa. Isabelle Thommen

Samuel Eichenberger (dritter von links) mit seinem Team vor der Abfahrt in die Ukraine. Foto: Philip Weinberg

«Es ist der helle Wahnsinn», berichtet Samuel Eichenberger, Initiator der Sammelaktion beim Swiss Mega Park in Frenkendorf. Der Student ist am Samstagnachmittag in Polen noch 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. «80 bis 90 Prozent der Fahrzeuge auf der Autobahn sind mit Hilfsgütern bestückt», sagt er zur «Basler Zeitung» am Telefon.