8,5 Millionen Euro für zwei Spieler – Gauto und Veiga: Der FCB greift im Transfer-Finale zur grossen Kelle Juan Gauto und Renato Veiga dürften die letzten Zugänge dieses Sommers sein. Mit ihnen erreichen die Basler Transfer-Ausgaben die 30-Millionen-Marke. Linus Schauffert Oliver Gut

3,87 Millionen Euro Ablöse: Juan Carlos Gauto. Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn.

Der FC Basel verpflichtet zu Wochenbeginn nicht nur Flügelangreifer Juan Gauto, sondern auch Mittelfeldspieler Renato Veiga. Und gemeinsam markieren sie ein Basler-Transferfinale, bei dem Rotblau zur grossen Kelle gegriffen hat.

Denn für beide greift der FCB ziemlich tief in die Tasche, um sich ihre Dienste zu sichern: Addiert lassen sich die Basler ihren Shopping-Endspurt 8,5 Millionen Euro kosten. Die zwischenzeitlichen Ausgaben für die danach weitertransferierten Diouf und Amdouni mit eingerechnet, schraubt der FCB damit seinen eigenen Schweizer Einkaufsrekord noch einmal markant nach oben. Er steht nun ganz nahe an der 30-Millionen-Marke oder hat diese sogar überschritten.

Dabei leistet Renato Palma Veiga nach Diouf (5,5 Millionen) den grössten Beitrag: 4,6 Millionen Euro Ablöse werden die Basler in Raten an seinen bisherigen Club Sporting Lissabon überweisen. Dies, nachdem der FC Augsburg zuvor darauf verzichtet hatte, eine Kaufoption von kolportierten sechs Millionen Euro auf den portugiesischen U-20-Nationalspieler einzulösen, und stattdessen die bis Ende Jahr gültige Ausleihe vorzeitig beendete. Beim Bundesliga-Club war Veiga im Frühjahr in 13 von 16 Ligaspielen zum Einsatz gekommen und stand dabei siebenmal in der Startelf. Eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, agierte er dabei auch als Links- oder Innenverteidiger. Weil es daneben aber zur einen oder anderen Undiszipliniertheit gekommen sein soll, brachen die Deutschen die Übung ab.

4,6 Millionen Euro Ablöse: Renato Palma Veiga. Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn.

Ende Juli 20 geworden und mit einem Vierjahresvertrag beim FCB ausgestattet, nimmt Veiga nun in Basel neuen Anlauf. Dabei darf er noch immer als Spieler gelten, auf dessen Potenzial und Entwicklung man als Club quasi wettet. In der Annahme, dass er weiter Fortschritte erzielt, so seinen Beitrag zu sportlichem Erfolg leistet und schliesslich für eine höhere Ablöse weiterzieht, als er gekommen ist.

Das Gleiche gilt für Juan Carlos Gauto. Der Argentinier ist ein Jahr jünger und kostet eine knappe Ablöse-Million weniger als Veiga. Er ist damit aber noch immer teurer als alle anderen Sommer-Neuzugänge.

Der Teenager wechselt vom argentinischen Erstligisten AC Huracan ans Rheinknie, wo er beim FCB einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschrieben hat. Er ist bereits der sechste neu verpflichtete Angriffsspieler. Und wie auch schon die anderen fünf ist er nicht ganz günstig.

3,87 Millionen Euro haben die Basler für ihn bezahlt. Zudem ist Huracan zu rund 15 Prozent beteiligt, wenn es zu einem Weiterverkauf kommt. So jedenfalls lauten die Informationen, die der Club zuletzt gleich selbst veröffentlichte.

Druck, dem Gauto standhalten könnte

Das bringt von Beginn weg Druck auf den 19-Jährigen mit sich. Druck, bei dem aber die Möglichkeit besteht, dass Gauto damit umzugehen weiss. Denn in der höchsten argentinischen Spielklasse, der Liga Profesional de Futbol, stand er vergangene Saison 23 Mal auf dem Feld und konnte in 1658 Einsatzminuten einen Treffer und vier Assists verbuchen.

Gerade in der zweiten Hälfte der Spielzeit, welche sein Team auf dem drittletzten Rang abschloss, konnte er Praxis sammeln und verpasste kein Spiel – abgesehen von den dreien, bei denen er für die U-20-Weltmeisterschaft in seinem Heimatland aufgeboten war. Dort kam er zu drei Einsätzen und bereitete im Spiel gegen Guatemala einen Treffer vor.

Hinzu kommen neun Einsätze in der Copa Sudamericana (5) und der Copa Libertadores (4) und jeweils einer in der Copa de la Liga und der Copa Argentina. Macht insgesamt 2613 Spielminuten innerhalb eines halben Kalenderjahres, auf die das Talent zurückschauen kann. Es stösst mit Gauto also ein Spieler zu den Baslern, der in der aktuellen Phase seiner Karriere einiges an Spielpraxis sammeln konnte.

Ein Juwel in der Heimat

In seiner Heimat gilt der Argentinier als Juwel. Mit seinem dynamischen, frech anmutenden Spielstil und seinen silbergefärbten Haarspitzen zog das Talent auf Instagram die Aufmerksamkeit ganzer 128’000 Follower auf sich. Das sind mehr als doppelt so viel wie Amdouni und Diouf kombiniert. Auch das spricht irgendwie dafür, dass mit Gauto ein Spieler kommt, der mit dem Druck, den ihn in Basel erwartet, umzugehen vermögen könnte.

Aber es stösst mit ihm eben auch ein Spieler nach Basel, der im Jahr 2004 geboren wurde, damit seine besten Fussballertage erst noch vor sich hat und in der abgelaufenen Saison mit seinem Team lediglich den 26. Rang in der argentinischen Liga belegte.

Was darf man also von Juan Gauto erwarten?

Nun ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Argentinier gleich von seinem Debüt an Skorerpunkt an Skorerpunkt reiht, ist eher klein. Denn in Argentinien waren es trotz der vielen Einsatzminuten eine überschaubare Anzahl an Toren und Assists, die Gauto seinem Team brachte. Zudem muss er sich wohl erst noch mit dem neuen Umfeld, der Sprache, der Kultur zurechtfinden. Das braucht ein paar Tage oder Wochen.

Das Ende der Transferbewegungen

Doch auf der anderen Seite steht die beträchtliche Ablösesumme, die Rotblau für den Flügelspieler aufbrachte. Würde die sportliche Führung diesem nicht zutrauen, relativ rasch etwas bewirken zu können, hätte man wohl kaum so tief in die Tasche gegriffen.

Klar ist, dass das Ende der Transferbewegungen mit den Verpflichtungen von Gauto und Veiga absehbar ist. Aktuell stehen nämlich nur noch Abgänge im Raum: jene von Spielern, die sich auf Leihbasis an anderem Orte via Einsatzzeit entwickeln sollen (Essiam? Djiga?). Und jener Riccardo Calafioris, den es zurück in die italienische Heimat (Bologna?) zieht. Erster Linksverteidiger wäre dann Dominik Schmid. Und vielleicht sieht man ja auch Renato Veiga zuweilen auf dieser Position …

