Als der Ball noch rollte – 8. April 1998: Ratloser Mathez 22 Jahre ist es her, dass der FCB nur hauchdünn dem Abstieg entkam. Dominic Willimann

Guy Mathez durchlief in der Auf-/Abstiegsrunde 1998 mit seinem Team viele Höhen und Tiefen. Foto: Keystone

Wer über die Saison 1997/1998 des FC Basel spricht, der spricht als Erstes von Stefan Huber. Dem Basler Goalie. Dem zu verdanken ist, dass Rotblau nicht in die Zweitklassigkeit relegiert wird. Huber hält einen Penalty beim zweitletzten Spiel der Auf-/Abstiegsrunde in Kriens und wird zum Helden. Wäre Reto Burris Elfmeter hinter der Linie gelandet, der FCB wäre vor dem abschliessenden Heimspiel gegen Solothurn bereits B-klassig gewesen. Es ist dies der dramatische Schlusspunkt einer aufwühlenden Auf-/Abstiegsrunde.

In die kritische Lage hat sich das Team von Guy Mathez selbst gebracht. Etwa mit der 1:3 Niederlage am 8. April 1998 beim FC Baden. Auch in diesem Spiel zeigt sich, dass diese Basler Equipe weit unter ihren Möglichkeiten spielt. Es sind grosse wie auch illustre Namen, die im FCB-Kader stehen: die Ex-Bundesligaprofis Maurizio Gaudino, Jürgen Hartmann und Adrian Knup, der Exzentriker Fabrice Henry, die Liechtensteiner Marco Perez und Mario Frick oder das Binninger Nachwuchstalent Oumar Kondé. Zu einer Einheit finden diese Fussballer aber nur selten. Das macht den Trainer ratlos.

Es fliegen Cola-Flaschen

Gegen Baden ist es wie so oft in dieser Saison: Die Startviertelstunde ist gut, kreativ, das frühe 1:0 durch Knup sehenswert. Danach jedoch: Courant normal, nichts Besonderes, was der A-Ligist gegen den Aussenseiter aus der Nationalliga B zustande bringt. Trainer Mathez schaut zu, wie sein Team in eine Niederlage schlittert, bringt erst nach 82 Minuten, als es 1:3 heisst, mit Deniz Mendi einen weiteren Angreifer. Nach dieser Niederlage ist der FCB Vierter, mit drei Zählern Abstand auf einen Abstiegsplatz. Gespielt sind sieben Partien, die Hälfte dieser Poule. Und in diesen Partien hat der FCB 16 Tore erhalten. Zu viel für ein Team, das die Liga halten möchte.

Das wissen auch die Spieler. Sie sind nach dem Schlusspfiff in Baden verärgert und befinden sich im emotionalen Sinkflug. Ebenso frustriert sind die Basler Anhänger, die schon während des Spiels Cola-Flaschen und Totomat-Tafeln auf den Rasen warfen. Die Nerven liegen in dieser Auf-/Abstiegsrunde bei jedem mit einem rotblauem Herzen blank.

FC Baden – FC Basel 3:1 (1:1)

Esp. – 3450 Zuschauer. – Tore: 6. Knup 0:1. 39. Dnibi 1:1. 56. Casamento 2:1. 71. Lüthi 3:1.

Basel: Huber; Henry; Barberis, Kreuzer, Zuffi; Frick, Perez (82. Mendi), Kondé, Berger; Gaudino; Knup.

Bemerkungen: Basel ohne Salvi, Hartmann, Fabinho und Disseris (alle verletzt).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.