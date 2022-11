Basel erweitert Inventarliste – 79 Bauten im St. Johann gelten neu als schützenswert Die Denkmalpflege setzte erstmals auf ein Verfahren, das Stimmen der Quartierbevölkerung und externer Fachpersonen mit einbezog.

Der rund 200-jährige ehemalige Bauernhof an der Grenze zu Frankreich steht neu auf der Inventarliste. Foto: Denkmalpflege Basel-Stadt

Im Basler St. Johann-Quartier sind 79 Bauten und Bauensembles neu ins Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen worden. Die Basler Denkmalpflege setzte dabei erstmals auf ein Verfahren, das Stimmen der Quartierbevölkerung und externer Fachpersonen mit einbezog.

Die neu ins Schutzinventar aufgenommenen Bauten sind höchst unterschiedlicher Art, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Inventar zu entnehmen ist. Mit dabei ist zum Beispiel ein rund 200 Jahre alter ehemaliger Bauernhof an der Landesgrenze zu Frankreich, ein Industriebau von 1959 und ein 1901-1903 erbautes Mehrfamilienhaus im Zentrum des Quartiers.

Neu geschützt: das 1901 bis1903 erbaute Mehrfamilienhaus an der Herbstgasse. Foto: Denkmalpflege Basel-Stadt

Für die Aktualisierung des Inventars für das St. Johann-Quartier habe die Denkmalpflege erstmals ein dialogorientiertes Vorgehen gewählt, heisst es im Communiqué. Das habe Pioniercharakter für die Schweiz.

Mit dem Einbezug der Quartierbevölkerung und von externen Fachleuten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft sowie Fachverbänden seien auch Aspekte abseits der gängigen Denkmalschutzkriterien stärker berücksichtigt worden. Dazu gehören subjektive Empfindungen, welche Bauten oder Ensembles für den Charakter und die Indentität des Quartiers wichtig sind. (Lesen Sie hier, warum der Heimatschutz über den möglichen Abriss der Fischergalgen bestürzt ist.)

Neu im Inventar der schützenswerten Bauten: ein Industriebau von 1959. Foto: Denkmalpflege Basel-Stadt

Die so gestaltete Aktualisierung des Inventars macht den Anfang. In den nächsten Jahren werden die Inventare für das Quartier Am Ring und die Gemeinde nach der gleichen Methode aktualisiert.

Das Inventar der schützenswerten Bauten ist unter dem Stichwort «Raumplanung» auf der interaktiven Karte auf map.geo.bs.ch aufrufbar.

SDA/bor

