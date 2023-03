Erste Acts bekannt – 77 Bombay Street und Vanessa Mai kommen ans Schupfart-Festival Zum 39. Mal lädt die Gemeinde Schupfart vom 22. bis zum 24. September zum Festival ein. Nun geben die Veranstalter erste Musikerinnen und Musiker bekannt. Linus Schauffert

77 Bombay Street (hier in Nyon) werden am 23. September in Schupfart spielen. Foto: Lionel Flusin

Es ist zwar noch eine ganze Weile hin, nämlich noch bis zum 22. September, doch das Schupfart-Festival hat die erste Tranche seines Line-ups bekannt gegeben. Darunter sind auch international bekannte Acts.

Einer der grossen Headliner: 77 Bombay Street. Die vier Bündner Brüder spielen am Samstag, dem 23. September, in der Aargauer Gemeinde unter anderem ihre Hits «Up in the Sky» und «Empire». Der Schupfart-Festival-Fan wird sich fragen: «Nanu, am Samstag läuft doch Country und kein Indie-Rock.»

Ja, das war so. Doch wie die «Volksstimme» berichtet, wurde Country beim Schupfart-Festival aus dem Programm gestrichen. Denn trotz internationaler Acts sei das Interesse zunehmend kleiner geworden. Nebst 77 Bombay Street treten am Samstag unter anderem noch Span mit ihrem Hit «Louenesee» auf.

Wolkenfrei feiert Comeback

Unverändert bleibt hingegen, dass am Sonntag die Freunde der Schlager- und Partymusik auf ihre Kosten kommen. Als eines der wenigen Schweizer Festivals konnte sich Schupfart einen Auftritt von Vanessa Mai sichern, Leadsängerin der Band Wolkenfrei, die in diesem Jahr nach längerer Pause ihr Comeback feiert. Zudem treten am Sonntag Micha von der Rampe, die Stubete Gäng und die Mountain Crew auf. Den Anfang des Festivals macht davor am Freitag die Band Megawatt.

Die restlichen Acts werden im Vorfeld noch bekannt gegeben, der Vorverkauf für das Schupfart-Festival vom 22. bis zum 24. September startet voraussichtlich im April.

