In der Geburtsstadt von Corona – 76 Tage Lockdown in Wuhan und jede Menge Lügen Vor einem Jahr warnten die ersten Experten vor einer neuartigen Lungenkrankheit in China. Zu Besuch in der Stadt Wuhan, in der alles begann – und angeblich alles zu Ende ist. Lea Deuber aus Wuhan

Heute die «sicherste Stadt der Welt»: Menschen spazieren im Dezember am Ufer des Flusses Jangtse in Wuhan. Foto: Getty Images

Die Stadt Xinyang ist die letzte Station, bevor der Zug die Endstation erreicht: Wuhan. Es ist der 22. Januar. Vor einigen Minuten haben die Staatsmedien darüber informiert, dass Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes Wuhan nicht mehr verlassen dürfen. Die meisten Passagiere im Zug sind auf dem Weg zu ihren Familien für das Neujahrsfest. Sie wirken nicht beunruhigt. Aber wenn Beamte nicht mehr gehen dürfen – wer darf als Nächstes nicht mehr raus? Soll man aussteigen? Weiterfahren?

Die Entscheidung, nach Wuhan zu fahren, ist kurzfristig gefallen. Kurz zuvor war ein Video aus einem Spital in Wuhan öffentlich geworden. Ärzte in Ganzkörperanzügen, ein Mann, angeschlossen an Maschinen und Dutzende Schläuche. Die Behörden hatten zugegeben, dass sie ein neues Virus entdeckt haben, doch die Regierung beschwichtigt, alles halb so wild. Warum aber, fragen sich viele Menschen in China, tragen die Ärzte Schutzausrüstung, wenn die Lungenkrankheit nicht gefährlich sein soll? Andere scherzen. Eine Gruselgeschichte in vier Worten? «Ich komme aus Wuhan.» Im Internet witzelt man über Fluhan, Stadt der Grippe.

Allein in Hongkong starben 300 Menschen an Sars

Am Anfang ist es schwer, mit der Geschichte aus Wuhan in Europa durchzudringen. Unter den taiwanischen, japanischen und Hongkonger Journalisten dagegen gibt es kein anderes Thema mehr als die neue Krankheit aus China. In Asien erinnert man sich sehr genau an das Jahr 2002, als Peking den Ausbruch des tödlichen Sarsvirus vertuschte. Weltweit starben fast 800 Menschen, 300 davon in Hongkong, der eng besiedelten Megametropole.

Bei der Ankunft in Wuhan wirkt alles wie immer. Leute mit grossen Koffern kommen an, andere reisen in andere Teile des Landes oder fliegen per Direktflug nach Europa oder in die USA. Nur Menschen mit Symptomen dürfen Wuhan nicht mehr verlassen. Inzwischen gibt es offiziell mehr als 440 Fälle und 17 Tote in der 11-Millionen-Stadt. Die tatsächliche Fallzahl liegt schon deutlich höher. Experten in Grossbritannien haben bereits eine Woche zuvor anhand der Fälle im Ausland errechnet, dass etwas mit den Zahlen aus Wuhan nicht stimmen kann.

In Europa glaubte man lange, die Seuche werde einfach in Asien bleiben: Helfer desinfizieren eine Wohngegend in Peking. Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

In China erzählen sich die Menschen deshalb noch einen anderen Witz: Chinesen sind gegen das neue Virus immun. Wieso? Es gibt ja nur im Ausland neue Fälle. Was damals niemand weiss: In Wuhan tagte kurz zuvor ein lokaler Volkskongress, die Lokalbehörde lässt deshalb keine neuen Fälle veröffentlichen. An diesem Januartag wundert sich der Taxifahrer, dass eine deutsche Journalistin aus Peking anreist, nur wegen «ein paar Kranker».

Es ist tiefer Winter, irre kalt. Da ist eine Erkältung nichts Ungewöhnliches, oder?

Vor den Spitälern der Stadt herrscht augenscheinlich keine Panik. Wuhan ist zwar menschenleer, viele Geschäfte sind verrammelt, aber ungewöhnlich ist das nicht. Man feiert das Neujahrsfest. Da ist es, als würde man an Heiligabend durch eine westliche Einkaufszone gehen. In einem Café wünschen die Menschen ein schönes Fest, sie freuen sich, bald Feierabend zu machen und zu ihren Familien fahren zu können.

Am Fischmarkt, wo sich im Dezember zum ersten Mal Menschen mit dem Virus infiziert haben sollen, warten Verkäufer vor dem Büro der Marktleitung, um eine Entschädigung für ihre Waren abzuholen. Die Lokalregierung hat diese Anfang Januar überstürzt vernichten lassen. Einige Verkäufer schniefen, sie wirken krank. Doch auf das Geld will hier niemand verzichten – und es ist tiefer Winter, irre kalt. Da ist eine Erkältung nichts Ungewöhnliches, oder?

Rund um die Uhr im Livestream: Innert Tagen wird in Wuhan ein Spital mit 1000 Betten aus dem Boden gestampft. Foto: Getty Images

Die Geschichte, die am nächsten Tag in der Schweiz erscheint, dreht sich um die Stadt der Grippe. Das würde man heute nicht mehr schreiben. Man weiss, dass das Virus deutlich gefährlicher, deutlich unberechenbarer ist als eine Grippe. Doch was weiss man an diesem Tag schon? Es ist nicht einmal klar, ob das Virus nun besonders tödlich, aber wenig ansteckend ist, oder hochansteckend und wenig tödlich. Oder sehr tödlich und hochansteckend? Und was soll man tun: Fahren? Bleiben? Der Chef nimmt einem die Entscheidung schliesslich ab. «Nichts wie raus da!», lautet die Ansage. Kurz vor Mitternacht nimmt man den letzten Zug aus Wuhan.

In derselben Nacht wird die Stadt abgeriegelt. Ohne Vorwarnung, ohne Erklärung. Wer drin ist, muss bleiben. 76 Tage dauert die Isolation von Wuhan. Die Behörden sagen nicht, wann die Menschen wieder vor die Tür dürfen. Oder was mit Menschen passiert, die nur zufällig in der Stadt sind. Man sperrt sie einfach ein.

Nachrichten verzweifelter Menschen verschwinden

Die nächsten Wochen sind eine Zeit der Ohnmacht für Reporter. Mit der Abriegelung der Stadt versiegt auch der Informationsfluss. Die Behörden entsenden Hunderte Mitarbeiter der Staatsmedien, die für positive Stimmung sorgen sollen. Nur noch vereinzelt gibt es Videos aus überfüllten Spitälern. Nachrichten von verzweifelten Menschen werden im Netz schnell gelöscht, unabhängige Journalisten und Bürgerreporter festgenommen. Dafür gibt es rund um die Uhr einen Livestream vom Bau zweier Spitäler.

Der US-Virologe Ian Lipkin, der während des Ausbruchs nach Peking reist, um die chinesische Regierung zu beraten – und später selbst an Covid-19 erkrankt –, sagt im Februar im Gespräch über die Entscheidung der Regierung, die Stadt abzuriegeln: «Es ist eine Katastrophe. Es ist wie die Titanic. Das Boot geht unter, aber es gibt nur eine gewisse Anzahl Rettungsboote. Es musste eine Entscheidung getroffen werden mit Blick auf die Frage, was für das ganze Land und auch für den Rest der Welt am besten ist.»

Ohne Vorwarnung und ohne Erklärung wird die Stadt abgeriegelt: Mit Barrieren werden ganze Wohngebiete eingezäunt. Foto: Getty Images

In Europa gilt die Geschichte aus Wuhan bald als fertig erzählt. Eine Seuche, das ist in den Köpfen vieler bis in den März hinein etwas, was es in Asien gibt, in Afrika. Nicht in Europa. Mitte Februar redet der chinesische Aussenminister Wang Yi in Europa von «grossen Fortschritten», dank der chinesischen Anstrengungen sei bisher nur ein Prozent der Fälle ausserhalb der Landesgrenzen aufgetreten.

Nur einen Tag zuvor war der erste Corona-Todesfall ausserhalb Asiens gemeldet worden – ein 80-jähriger chinesischer Tourist aus Hubei starb in einem französischen Spital. Doch in Europa kümmerte sich kaum jemand, dabei war das Virus längst angekommen.

Forscher gehen davon aus, dass die Epidemie zwischen Mitte September und Anfang Dezember ihren Anfang nahm.

Heute ist das, was in Wuhan begann, eine Pandemie. Woher das Virus wirklich kam, ist unklar. Forscher gehen davon aus, dass die Epidemie wohl zwischen Mitte September und Anfang Dezember ihren Anfang nahm. China hat wiederholt behauptet, das Virus könnte von US-Soldaten während der Militärweltspiele im Oktober 2019 in Wuhan eingeschleppt worden sein. Sehr wahrscheinlich kommt es aber aus China oder einem anderen Land in der Region. Wer in China zu dem Thema forscht, braucht eine staatliche Genehmigung.

Die Frage nach dem Ursprung des Coronavirus ist für Peking hochpolitisch. Die Überwachung durch die Sicherheitsbehörden in Wuhan ist immer noch umfangreich: Journalisten werden behindert; immer noch sitzen Aktivisten und Bürgerjournalisten in Haft, die unabhängig aus Wuhan berichtet hatten.

Im Februar, als der Arzt und Whistleblower Li Wenliang an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung starb, schien es, als könnte die Pandemie zu Chinas Tschernobyl-Moment werden. Die Vertuschung, ein überlastetes Gesundheitssystem, Massenproteste im Netz. Doch die Pandemie zeigt, wie die Partei in der Lage ist, Krisen in Chancen zu verwandeln. Sie schickte Zehntausende Ärztinnen, Ärzte, Schwestern und Pfleger nach Wuhan. Durch den totalen Lockdown, das rigorose Eingreifen und die Überwachung gelang es im Sommer, das Virus weitestgehend in den Griff zu bekommen.

Weltweit sind im August 2020 mehr als 22 Millionen Menschen infiziert, doch in Wuhan feiern sie: Riesige Poolparty – ohne Abstand, ohne Maske. Foto: Reuters

In Wuhan und der Provinz Hubei starben rund 4500 Menschen, landesweit erkrankten nach offiziellen Angaben bis November mehr als 92’000 Menschen. Die Zahlen liegen möglicherweise deutlich höher. Doch in China gibt es keine Aufarbeitung, keine Schuldigen, sondern nur noch Helden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben, auch in Wuhan.

Und jetzt die «sicherste Stadt der Welt»

Im Sommer sorgt die Stadt erneut für Schlagzeilen. Zu dieser Zeit sind weltweit mehr als 22 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Wuhan jedoch feiern 15’000 Menschen eng aneinandergedrängt in einem Wasserpark. Abstand halten? Maskenpflicht? Fehlanzeige. In Wuhan gibt es zu diesem Zeitpunkt seit drei Monaten keine Neuinfektionen mehr, alle Einwohner der Stadt waren kurz zuvor auf das Virus getestet worden.

«Sicherste Stadt der Welt», so nennen die Menschen ihre Stadt, als die Reporterin im Juli nach Wuhan zurückkehrt. In einem Park, direkt am Fluss Jangtse, wo immer noch die Absperrgitter des Lockdown stehen, tanzt eine Gruppe älterer Männer und Frauen zu einem Lied aus einer bekannten Wuhaner Oper. Sie erzählt von einem Mann, der sich in eine Schlange verliebt. «Jeden Tag tanzen wir hier», erzählt ein älterer Mann mit Zigarettenstummel im Mund. Seit dem Tag im April, an dem sie wieder vor die Tür durften. Sie haben überlebt. Jetzt wollen sie wieder leben.