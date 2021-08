Breite Covid-19-Kontrollen – 76 Schulklassen im Baselbiet positiv auf Corona getestet Vorübergehend befinden sich bereits wieder einzelne Klassen im Fernunterricht. Andrea Schuhmacher

Rund 22’500 Kinder und Jugendliche haben sich im Kanton Baselland in den Schulen testen lassen. Foto: Nicole Philipp / Tamedia AG

Die Zahl der Corona-Fälle, die durch das breite Testen in den Baselbieter Schulklassen entdeckt werden, steigt stark an. Letzte Woche waren es noch 18 Pools, die positiv auf Corona getestet wurden. Ein Pool entspricht in der Regel einer Klasse. Bis und mit gestern sind es bereits 76. Gemäss Rolf Wirz, Mediensprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, ergab sich durchschnittlich aus jedem Pool ein positiver Fall. Dass innerhalb eines Pools also gleich mehrere Kinder oder Jugendliche positiv getestet werden, bleibt die Ausnahme.

Wo sich aber solche «Cluster» mit mehreren Infizierten gebildet haben, sind einige unliebsame Massnahmen zurückgekehrt: temporäre Maskentragpflichten, Quarantänen, Umgebungsabklärungen. Und wie die BaZ weiss, befinden sich inzwischen auch bereits ganze Klassen im Fernunterricht. Um wie viele es sich dabei handelt, ist unklar: «Dazu können wir aktuell keine Aussage machen», schreibt Wirz auf Anfrage. Die Anordnung zum Fernunterricht bleibe eine «niederschwellige Massnahme».

In den Ferien angesteckt

Denn noch geht man davon aus, dass Schülerinnen und Schüler, die positiv getestet werden, sich nicht innerhalb der Klassen angesteckt haben, sondern in den Ferien. Deshalb werde bei einzelnen Fällen auch nicht sofort die ganze Klasse in den Fernunterricht geschickt, sondern nur das betroffene Schulkind, so Wirz weiter. Nur in Klassen, wo gleich mehrere Fälle auftreten, müssen alle Kinder und Lehrer in den Fernunterricht.

Für wie lange sie zu Hause bleiben müssen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ist der Fernunterricht mit einer Quarantäneverordnung verbunden, sind die üblichen 10 Tage zu Hause Pflicht. Wird der Fernunterricht als vorsorgliche Massnahme angeordnet, ist dieser unter Umständen nur bis zur nächsten Testrunde einzuhalten. Wenn eine Klasse also etwa an einem Montag die Testergebnisse aus der Vorwoche erhält und in den Fernunterricht muss, könnte sie bei negativem Befund in der nächsten Runde bereits wieder am darauffolgenden Montag zum Präsenzunterricht zurückkehren.

Insgesamt wurden in der letzten Woche rund 22’500 Kinder und Jugendliche in den Baselbieter Schulen getestet: 13’382 in Primarschulen, 4491 in der Sek 1, 2638 in der Sek 2 und 2043 in weiteren Schulen.

