Neues Paketzentrum in Pratteln – 75 Millionen Franken für 10’000 Pakete pro Stunde Die Post setzt ganz auf weiter steigende Paketmengen und investiert in Pratteln 75 Millionen Franken in den Umbau einer ehemaligen Pneuhalle. Dorothea Gängel

Der symbolische Druck auf den Startknopf: Johannes Cramer (Leiter Logistik-Services), Nicole Schnittfeld (Leiterin Geschäftsentwicklung), Claudio Volken (Leiter regionales Paketzentrum Pratteln), Thomas Weber (Regierungsrat BL), Stephan Burgunder (Gemeindepräsident Pratteln BL, v.l.). Foto: Lucia Hunziker

Sichtbar stolz nahmen die Verantwortlichen der Post im Beisein von Regierungsrat Thomas Weber und dem Gemeindepräsidenten von Pratteln, Stephan Burgunder, am Freitag das regionale Paketzentrum in Pratteln offiziell in Betrieb. In einer ehemaligen Pneufabrik im Gewerbegebiet sind auf 30’000 Quadratmetern neben der Sortieranlage und der Transportdisposition auch die Verzollung untergebracht. Im Juni soll noch die Retourenverarbeitung einziehen. Dann arbeiten im neuen Zentrum 350 Mitarbeitende. 50 Arbeitsplätze wurden neu geschaffen.