Bundesrat stellt sich hinter Amherd – 7000 Cybersoldaten und sichere Netze: So will die Armee digital aufrüsten Zwei Milliarden Franken sollen in die digitale Kriegsführung fliessen. Divisionär Alain Vuitel erklärt, wie die Armee die Schweiz künftig schützen will – und wie das zum Ukraine-Konflikt passt. Beni Gafner

Er plant eine «digitale Wirbelsäule» zum Schutz des Landes: Der oberste Cyberkrieger der Schweiz, Divisionär Alain Vuitel. Foto: PD

Der gepanzerte Jeep «Eagle» fuhr mit acht Angehörigen der deutschen Bundeswehr als letzter einer Kolonne in einen Einsatz in Afghanistan. Angreifer brachten per Fernzündung einen Sprengsatz zur Explosion, genau als der Jeep auf Höhe der Bombe war. Die Folge war katastrophal – drei Armeeangehörige waren sofort tot, fünf wurden schwer verletzt. Was sich vor Jahren im Auslandseinsatz der Bundeswehr ereignete, wiederholte sich später auf verschiedenen Kriegsschauplätzen unzählige Male. Per Handy oder sonst wie ferngezündete Bomben.