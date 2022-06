Jubiläum Zionistenkongress – 700 Soldaten auf der Strasse und ein gesperrter Luftraum über dem Barfi Der Bund sichert den kantonalen Behörden die konkrete Unterstützung der Armee am Zionismus-Jubiläum in Basel im August zu. Sebastian Schanzer

Schon das 100-Jahr-Jubiläum des Ersten Zionistenkongresses wurde 1997 in Basel gross gefeiert. Hier eröffnet der spätere israelische Parlamentsvorsitzende Avraham Burg einen akademischen Kongress im Stadtcasino. Foto: Archiv Keystone

Rund 1200 Gäste werden erwartet, wenn zum 125-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses unter anderen der israelische Präsident Isaac Herzog in Basel feierlich empfangen wird. Die Landesregierung hat letzte Woche den Anlass vom 29. August als ausserordentliches Ereignis eingestuft und angekündigt, sich deshalb an den Kosten für Schutzaufgaben, die beim Kanton Basel-Stadt anfallen, zu beteiligen.

Zusätzlich hat der Bundesrat an seiner Sitzung nun beschlossen, die Luftraumnutzung über Basel temporär zu beschränken. Die Einschränkung werde sich auf die Zone über dem Stadtcasino begrenzen und nach Bedarf am 28. und 29. August gelten, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Die Massnahme sei zur Wahrung der Sicherheit notwendig. Der kommerzielle Flugbetrieb vom und zum internationalen Flughafen Basel-Mulhouse solle davon nicht betroffen sein. Die Luftwaffe werde den Luftpolizeidienst und eine verstärkte Luftraumüberwachung gewährleisten.

Maximal 700 Soldaten sollen die kantonalen Behörden während des Jubiläumsanlasses in Basel unterstützen. Symbolbild: Georgios Kefalas (Keystone)

Dazu erhält Basel zudem Unterstützung von der Armee: Maximal 700 Soldaten sollen die kantonalen Behörden bei der Überwachung von Standorten sowie der Erkundung und dem Lufttransport unterstützen. Die Finanzierung der Massnahmen erfolgt über das ordentliche Budget der Armee und führt zu keinen zusätzlichen Kosten für den Bund.

Insgesamt kosten die Sicherheitsmassnahmen für den Anlass rund 5,7 Millionen Franken. Basel-Stadt und der Bund teilen sich die Kosten.

Mit dem Jubiläum wird der Begründung des politischen Zionismus durch den Wiener Journalisten Theodor Herzl im August 1897 im Grossen Musiksaal des Basler Stadtcasinos gedacht. Dazu findet eine Reihe von Veranstaltungen statt. Höhepunkt ist ein Gala-Abend im Stadtcasino in Anwesenheit des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog und des Basler Regierungspräsidenten Beat Jans.

