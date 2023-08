700 -Jahr-Feier war «sagehaft» – Sehr grosser Andrang beim dreitägigen Dorffest «700 Jahre Zunzgen» Trotz des Dauerregens fanden am Wochenende rund 20’000 Besucherinnen und Besucher den Weg nach Zunzgen. Die Gemeinde im Bezirk Sissach feierte ihren 700. Geburtstag in grossem Stil. Simon Erlanger

Die Feuershow war nur eine der zahlreichen Attraktionen, welche am Dorffest «700 Joor Zunzge» das zahlreich erschienene Publikum begeisterten. Foto: zvg

Das Gemeindegebiet von Zunzgen ist schon sehr lange besiedelt. So fand man dort Reste einer bronzezeitlichen Siedlung sowie alemannische und frühmittelalterliche Gräber. Auf dem Büchel neben der Autobahn wurde im 9. Jahrhundert eine hölzerne Wehranlage errichtet, die um 1100 aufgegeben wurde. Der Sage nach hat sich dort Attila der Hunnenkönig samt dem Jerusalemer Tempelschatz begraben lassen. Dazu passt das Festmotto «700 Joor Zunzge – sagehaft». Für das Fest wurde auf dem Büchel extra eine temporäre Holzburg errichtet, der nur während des Festes betretbar war. Nachempfunden ist sie dem Zunzger Wappen, das einen Turm mit drei Zinnen auf dem Büchel zeigt.

Erste Erwähnung 1323

Im 13. Jahrhundert gehörte das Gebiet von Zunzgen dann den Grafen von Habsburg-Laufenburg. In diese Zeit fällt dann die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes, als 1323 Peter von Eptingen dort Land verkaufte. Dieses erste schriftliche Zeugnis vor 700 Jahren war für Zunzgen dann Anlass, sich am letzten Wochenende in eine riesige Festmeile zu verwandeln.

Eröffnet wurden die Festivitäten am Freitagabend vor geladener Politprominenz im Gemeindesaal, wie die Sissacher «Volksstimme» berichtet. Anschliessend folgte ein Sternmarsch von Zunzger Fasnachtsgruppen auf dem neuen Dorfplatz, gefolgt von Ansprachen von Gemeindepräsident Hansruedi Wüthrich und Regierungsrat Isaac Reber. Dieser erinnerte als Sissacher an die ewige, humorvoll ausgetragene Rivalität zwischen den beiden Nachbarorten. Peter Buser, Präsident von Sissach, tauschte dann mit Zunzgens Präsident Hansruedi Wüthrich die Gemeindefahnen aus und beendete so symbolisch die Fehde.

Sieben Festorte

Das Fest fand anschliessend drei Tage lang an sieben verschiedenen Festorten statt und versetzte das Dorf in einen eigentlichen Ausnahmezustand. Involviert waren rund zwei Dutzend Vereine und lokale Geschäfte, 19 Bands und Musikformationen sowie 41 Aussteller am Dorffestmärt. Es gab rund 40 verschiedene Attraktionen, sodass Gross und Klein unterhalten waren. Höhepunkte waren am Sonntagmorgen die Jodlermesse und am Nachmittag der von Treichlern begleitete Alpabzug mit blumengeschmückten Kühen und dem berühmten Sechsspänner der Brauerei Feldschlösschen im Tross.

Es habe eine tolle Stimmung geherrscht, zitiert die «Volksstimme» OK-Präsident Kurt Ost: «Ich bin dankbar und zufrieden, dass es so reibungslos verlaufen ist.» Das Ziel, dass die Menschen sich kennen lernten und der Zusammenhalt im Dorf gestärkt werde, habe man erreicht, so Ost.





