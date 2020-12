Corona-Ansteckungen in den letzten 14 Tagen, aufgeschlüsselt nach Gemeinden. Grafik: Kanton Baselland

Regierungsrat Thomas Weber hat die Recherchen der BaZ, beziehungsweise die Informationen von Pflegerinnen und Pflegern in den Spitälern der Nordwestschweiz amtlich gemacht: 70 Prozent der Corona-Patienten auf der Intensivstation und in den Pflegestationen haben Migrationshintergrund. Er stützt sich dabei auf Angaben von Chefärzten, wie er im Landrat am Donnerstag und gegenüber dem «Regionaljournal» von SRF ausführte. Mit 40 Prozent seien auch die fremdländischen Namen auf den Corona-Ansteckungslisten überproportional vertreten.

Man müsse die Leute wohl besser erreichen, war Webers erste Reaktion, die auch gleichzeitig sein Schuldeingeständnis sein könnte: Der Staat ist bisher zu wenig zu den fremdsprachigen Menschen durchgedrungen. Corona-Informationen sind an den Bus- und Tramstationen bislang auch bloss in deutscher Sprache ausgehängt worden. Das will der Baselbieter Gesundheitsdirektor in einem ersten Schritt ändern. Dass Weber dazu konkrete Zahlen nannte, trug ihm von linker Seite den Vorwurf ein, rassistische Ressentiments geweckt zu haben. Eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Migration und Corona soll im Keim erstickt werden.