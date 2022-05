Stararchitekt zu Besuch in der Fondation – 70 Minuten mit Peter Zumthor Nächste Woche ist Spatenstich für das neue Museum, das der weltbekannte Baumeister für die Fondation konzipiert hat. Am Mittwochabend präsentierte er höchstselbst seine Ideen. Meinung Markus Wüest

Peter Zumthor, am Mittwochabend in der Fondation Beyeler. Foto: Mathias Mangold

Peter Zumthor geht leicht gebeugt. Ende April wurde er 79 Jahre alt. Für so einen grossen, so einen erfolgreichen Mann spricht er überraschend leise. Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, macht schnell ein unmissverständliches Handzeichen: höher. Es ist ein Wink an die Technik im Hintergrund. Wenn Zumthor redet, unbedingt die Lautstärke aufzudrehen.