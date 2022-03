An beiden Ufern und mitten im Fluss – 70 Alphörner beschallten am Samstag den Rhein Was normalerweise von Gipfeln ins Tal schallt, war am Wochenende am Rhein zwischen der Mittleren und der Johanniterbrücke zu hören. So klang das aussergewöhnliche Konzert. Raphaela Portmann

Am Samstag versammelten sich mehrere Alphorngruppen zu einem Ständchen, das vom Gross- ins Kleinbasel schallte. Foto: Kostas Maros

Wer am Samstag, dem 19. März, am Rhein entlangschlenderte, wurde Zeuge eines aussergewöhnlichen Konzerts: Beinahe 70 Alphornbläser hatten sich in mehreren Gruppen mit ihrem Instrument am Ufer verteilt. Punkt vier – in diesem Fall am Nachmittag – gaben die Dirigenten das Zeichen, und der kraftvolle Klang der langen Blasinstrumente schallte zwischen Gross- und Kleinbasel hin und her.

Ein spezielles Konzert: Eine der Alphorngruppen auf der Grossbasler Seite. Video: Raphaela Portmann

Wie ein Echo nahmen die Gruppen die Melodien der jeweils anderen Seite auf und spielten stellenweise sogar gemeinsam. «Der ganze Event war extrem aufwendig in der Organisation. Denn die einzelnen Gruppen mussten teilweise synchron spielen. Das war die Herausforderung. Und man hat sich via Handy und mit genauen Zeiten abgesprochen», sagt der am Projekt beteiligte Bruno Birri.

Ins Leben gerufen wurde das Ständchen von der Grégoire-Fabre-Organisation und dem künstlerischen Leiter Martin Roos. Willy Jaques hat die Alphornstücke komponiert. Die Idee, den Rhein mit Dutzenden Alphörnern zu beschallen, sei in der stillsten Lockdown-Zeit entstanden. Erstmals hatte der Event dann 2021 stattgefunden. Auch für dieses Jahr hatten die Organisatoren auf gutes Wetter gehofft, was ihnen vergönnt war.

Mit einem Juchzen beendet der Dirigent das Ständchen. Dem Publikum hat es sichtlich gefallen. Video: Raphaela Portmann

«Es geht um das Füllen von Raum über dem Wasser mit Klang», heisst es in einer Medienmitteilung. Ganz in diesem Sinne schallte es nicht nur von beiden Ufern des Rheinabschnitts über den Fluss, sondern auch von mittendrin: Auf der Ueli-Fähri waren drei Alphornbläser platziert, die ebenfalls miteinstimmten.

Sogar auf der St.-Johanns-Fähre wurde das Alphorn gespielt. Foto: Kostas Maros

Viele Fussgänger verweilten für das Konzert am Rhein und bedankten sich bei den Musikern mit Applaus. Fände ein ähnlicher Event auch im nächsten Jahr wieder statt, würden sie gerne erneut zuhören, sicherten einige zu.

Es ist ein durch und durch schweizerisches Jahr für die Stadt Basel und das Baselbiet: Denn neben dem Schwingerfest, welches im August in Pratteln stattfindet, kam die Rheinregion nun auch ganz ohne Berge in den Genuss eines Alphornkonzerts.

