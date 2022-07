Baden, planschen, schwimmen – 7 nasse Filmtipps für heisse Tage Die Kulturredaktion hat Badefilme gesammelt, die an schwülen Tagen abkühlen, Ferienlaune wecken oder selbst bei Höchsttemperaturen kalten Angstschweiss ausbrechen lassen. Raphaela Portmann

Gestrandet auf offener See: «The Life of Pi» bietet den Zuschauern atemberaubende Bilder und tiefgreifende philosophische Einsichten. Foto: zvg

Wasser – das Elixier des Lebens. Es kühlt uns, erfrischt uns an warmen Tagen und hält uns am Leben. Für Filmemacher ist es aber offenbar nicht selten eine Quelle für düstere Inspirationen: Sie lassen Menschen im Wasser ertrinken, auf offenem Meer stranden, haben ein Faible für Krimis am See und zeigen auf, wie trügerisch ein Paradies am Strand sein kann.