Empfehlungen zum Reinhören – 7 Basler Podcasts, die Sie kennen müssen

Ihren Namen verdanken die im Internet seriell erscheinenden Audiodateien dem Gerät, über das sie 2005 die erste breite Verbreitung fanden: dem iPod von Apple. Dessen Name lehnt sich an die EVA-Gondeln in Kubricks «2001: Odyssee im Weltraum» an, im Englischen genannt «pods».

Bild: Stanley Kubrick Archives / Taschen 2014 Turner Entertainment