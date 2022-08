Straftat in Lauterbrunnen – Gemeindepräsident getötet – Ehefrau in Haft Am Mittwochabend ist in Lauterbrunnen Gemeindepräsident Martin Stäger tödlich verletzt worden. Die mutmassliche Täterin wurde bereits verhaftet. Bruno Petroni

Martin Stäger, der Gemeindepräsident Lauterbrunnen, wurde am Mittwochabend Opfer eines Tötungsdeliktes. Foto: Bruno Petroni

Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag informierte, wurde ein Mann in Lauterbrunnen durch eine Frau tödlich verletzt. Die Tat wurde der Kantonspolizei Bern am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr gemeldet, wie es in einer Kapo-Mitteilung heisst. Das Opfer wurde von den Einsatzkräften in einem Haus im Gässli aufgefunden; sie konnten nur noch dessen Tod feststellen. Beim Opfer handelt es sich laut Kapo um einen 69-jährigen Schweizer.