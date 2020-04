Bei Verkehrskontrolle – 65-Jährige greift Polizisten an Im baselbieterischen Bretzwil kam es zu einem Zwischenfall mit einer renitenten und aggressiven Fahrzeuglenkerin. Die Polizisten nahmen sie mit. Mischa Hauswirth

Bei einer Verkehrskontrolle kam es zu einem Zwischenfall, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Polizei Basel-Landschaft

Am Freitagnachmittag, um 15.45 Uhr, führten Polizisten der Kantonspolizei Basel-Landschaft eine Verkehrskontrolle durch und überprüften dabei eine 65-jährige Lenkerin, wie die Baselbieter Polizei am Samstagnachmittag mitteilte. Die Frau zeigte dabei «ein sehr renitentes und aggressives Verhalten», wie es heisst.

In der Folge wurde die Frau arretiert und auf den Polizeihauptposten in Laufen gebracht. Dort verletzte sie im Zuge der Sachverhaltsaufnahme einen weiteren Polizisten. Ein bei der Fahrzeuglenkerin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.31 Milligramm pro Liter Blut. Des

Weiteren wurde die Frau, aufgrund Ihres psychischen Zustandes, in eine psychiatrische Klinik

eingewiesen und der Führerausweis vorläufig abgenommen.

Die beiden Polizisten mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden, konnten dieses aber

inzwischen wieder verlassen.

(Quelle: Polizei Basel-Landschaft, hws)