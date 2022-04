Prozess um Basler Wuchermieten – 630 Franken für ein fensterloses Mini-Zimmer mit Holz­­­trennwänden? Die Staatsanwaltschaft wirft einem Geschwisterpaar Mietwucher vor. Dessen Verteidigung wiederum sagt, die Strafverfolgungsbehörde pfusche. Mirjam Kohler

Das Strafgericht an der Schützenmattstrasse in Basel. Archivfoto: Roland Schmid

Über 3300 Seiten Akten hat die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zusammengetragen. Sie wirft einem Geschwisterpaar aus Italien vor, in den Jahren 2012 bis 2014 gewerbsmässigen Mietwucher betrieben zu haben. «Ihr Ziel war es, möglichst viel Geld einzunehmen, wobei sie davon ausgehen konnten, dass die Sozialhilfe für die Miete aufkommen wird», so die Staatsanwältin am Dienstag vor dem Basler Strafgericht. Es habe kein Mietkautionskonto gegeben, und angeblich sei die Buchhaltung der beiden einem Wasserschaden zum Opfer gefallen.