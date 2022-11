Spektakulärer Mafia-Prozess auf Sizilien – 600 Jahre Haft für die Agromafia Die Clans bedrohen Bauern, töten ihr Vieh und schöpfen unrechtmässig EU-Subventionen ab. Der Schaden geht in die Millionen. Ein sizilianisches Gericht hat nun 91 Personen verurteilt. Oliver Meiler aus Rom

Eine trügerische Idylle: Die Kühe im Naturpark der Nebrodi sind oft Freiwild für die Mafia. Zehntausende stehlen die Clans, jedes Jahr. Foto: Contrasto/Laif

91 Verurteilte, 600 Jahre Haft. Wenn in Italien grosse Prozesse gegen die Mafia zu einem Verdikt gelangen, sind die Strafmasse fast immer exorbitant. So wie nun im Verfahren gegen die «Mafia dei pascoli», die Mafia der Weiden aus dem Hinterland von Messina auf Sizilien. Das sind Zahlen, auf die man schaut, eigentlich. Die Zeitungen heben sie in fetten Buchstaben hervor, die Leser sollen verstehen: Der Staat reagiert, der Staat bestraft. Und das tut er ja auch. Die Frage ist nur, ob das auch ausreicht, um die Kartelle nachhaltig zu zerschlagen. Dem Kraken wachsen immer neue Arme nach.