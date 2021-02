Basler Wirtschaft resistent – 60 Prozent weniger Konkurse Die Wirtschaft hält sich in der Corona-Pandemie. Die staatlichen Massnahmen erweisen sich auch 2021 als wirksam. Kurt Tschan

Covid-19 hat vielen Firmen arg zugesetzt. Noch aber haben die meisten genug Kraft zum Überleben. Das Bild zeigt eine Schaufensterpuppe hinter Gitter im Shopping Center St.-Jakob-Park. Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

Nichts da von Endzeitstimmung nach harten Monaten in der Pandemie. Die Unternehmen in den beiden Basel meistern die Krise bis jetzt gut. Im Januar sank in der Stadt Basel die Zahl der Konkurse sogar um sage und schreibe 60 Prozent. Dieser Rückgang war schweizweit ein Spitzenwert, wie eine Auswertung des Wirtschaftsinformationsdients Bisnode zeigt. Noch stärker war die Abnahme lediglich in Schaffhausen (minus 83 Prozent) und St. Gallen (minus 73 Prozent).

Nicht ganz so stark war diese Entwicklung im benachbarten Baselbiet. Hier waren die Konkurse verglichen mit Januar 2020 ein Fünftel (minus 21 Prozent) tiefer. Dass die Nordwestschweiz im Vergleich der Regionen nicht besser dastand, hatte sie dem Aargau zu verdanken. Hier entwickelten sich die Konkurse – allerdings auf einem tiefen Niveau – leicht nach oben.