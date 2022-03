Wird unsere Jugend immer kränker? – 60 Prozent der Lehrlinge haben Probleme

Abo Macht die Stadt uns krank? Depressiv, süchtig, wahnhaft – Basler sind in Psychiatrien stark übervertreten

Der Bedarf an einem psychiatrischen Klinikaufenthalt ist in der basel-städtischen Bevölkerung fast doppelt so hoch wie im Schweizer Durchschnitt. Ein Grund dafür ist sozialer Stress.