Abschied von Martin Hicklin – Er schrieb 60 Jahre für die BaZ! Vom Bleisatz zur BaZ online. Die Entwicklung war rasant und drastisch. Der ehemalige stellvertretende Chefredaktor der BaZ erzählt. Markus Wüest

Wissenschaftsjournalist Dr. hc Martin Hicklin. Foto: Nicole Pont

Im Februar 1961 hat Martin Hicklin als 17-Jähriger bei der damaligen «National-Zeitung» als Hilfskorrektor zum ersten Mal Geld verdient. Seither – man rechne! – sind 60 Jahre vergangen. Am 9. April erschien seine Kolumne «Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet» zum letzten Mal. Dies weil die Chefredaktion der BaZ beschlossen hatte, einige Umstellungen bei den Kolumnistinnen und Kolumnisten vorzunehmen.

60 Jahre Erfahrung. 60 Jahre Zeitung aus nächster Nähe miterlebt. Etwa wie die in Blei produzierten Morgen- und Abendblätter zu einer einzigen Ausgabe verschmolzen – bei der «Nazi» war es 1972 so weit – und wie fünf Jahre später auch die «Basler Nachrichten» und die «National-Zeitung» zu einem einzigen Blatt, der BaZ, zusammengeführt wurden. Ein guter Grund, Martin Hicklin noch einmal ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Und wenn der Autor und der Auskunftgeber sich in diesem Fall duzen, liegt das auf der Hand und sei erlaubt. Bei 30 gemeinsamen Jahren in dem Beruf.