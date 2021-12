Reportage aus Russland – 6 Tage und 19 Stunden in der Transsibirischen Eisenbahn Dieser Zug fährt durch das Herz des Landes, von Wladiwostok bis Moskau. Darin trinken die Leute viel und schlafen wenig. Und zum Schluss der Reise? Versteht man Russland besser. Silke Bigalke

Im Zugbistro treffen sich alle. Manche wollen reden, manche nur schlafen. Foto: Ekaterina Anokhina

Pünktlich um 23.18 Uhr verlässt die Transsibirische Eisenbahn Wladiwostok, die Grossstadt im südöstlichsten Zipfel Russlands. Nur 50 Meter vom Gleis entfernt beginnt das Japanische Meer, die Luft schmeckt hier nach Salz.

Russische Züge sind fast nie verspätet, das weiss Jana Afanasjewa. Trotzdem hatte sie an ihrem letzten Ferientag einen Ausflug an die Küste gemacht, zwei Inseln besucht, Steine am Strand gesammelt. Als sie abends um halb elf ins Hotel zurückkam, musste sie noch ihren Koffer packen und eine Fahrkarte kaufen. Acht Minuten vor Abfahrt stand sie am Ticketschalter. Andere Passagiere hatten da längst Laken über ihre Liegen in den Schlafwagen gespannt.