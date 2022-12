Sauriermuseum Frick – 6 Millionen Dollar Kopfgeld Ein Tyrannosaurus-Schädel sorgt in den USA für Aufmerksamkeit. Er geht an einen privaten Käufer. In der Schweiz könnte das nicht passieren. Daniel Aenishänslin

Seit über 30 Jahren präsentiert das Sauriermuseum in Frick Spannendes aus dem Trias, der Jura- und Kreidezeit. Einen wie Maximus hat Museumsleiterin Andrea Oettl aber nicht im Haus. Foto: Pino Covino

Sie sind so richtig teuer: die Überreste von Dinosauriern. Gerade eben versteigerte Sotheby’s in New York den Schädel von Maximus, einem Tyrannosaurus Rex aus South Dakotas Hell-Creek-Formation. 76 Millionen Jahre alt. Zwei Meter lang und 91 Kilo schwer. Nur der Schädel natürlich. 6,1 Millionen Franken teuer. Vielleicht hängt er schon bald über einem stattlichen Kamin, während sein neuer Besitzer davor eine Cohiba schmaucht, an seinem Whiskey nippt und stolz auf seinen Kauf blickt.

Wäre der neue Besitzer von Maximus’ Schädel in der Schweiz zu Besuch, er würde wohl dem Sauriermuseum in Frick eine Stippvisite abstatten. Kaufen könnte er dort allerdings keinen weiteren Schädel. Auch nicht einen kleinen. «Verkaufen können wir nichts», sagt Museumsleiterin Andrea Oettl, «denn alle ausgegrabenen Stücke gehören in der Schweiz dem jeweiligen Kanton.» In den USA ist das anders. Dort sind die Eigentümer des Grundstücks automatisch Eigentümer davon, was sich im oberen Teil ihres Bodens befindet.

Aus wissenschaftlicher Sicht sei dies bedauerlich, sagt Oettl. Denn weder könnten die teuren Sammlerstücke der Forschung dienen, noch würden Gelder generiert, die dieser Forschung zuflössen. «Das Geld landet in der Tasche des Grundstückeigentümers.» Und das Exponat in irgendeinem Gebäude, das gross genug ist, es zu schlucken. Erschwerend aus Sicht der Forschung ist: «Diese Funde sind so teuer, dass Museen sie sich nicht leisten können.»

Sicherheitsdispositiv bleibt geheim

Wie das Sauriermuseum seine Schätze schützt, will Andrea Oettl nicht preisgeben. Ein gewiefter Dino-Dieb könnte sein Wissen nutzen und damit das Sicherheitsdispositiv umgehen. «Zum Glück wurde bisher nicht viel gestohlen», so Oettl, «erinnern mag ich mich an eine Kralle, die auch ihrer geringen Grösse wegen gut mitgenommen werden konnte.» Weniger sicher ist der Steinbruch, wo das Sauriermuseum nach den Fossilien graben lässt. «Dort sind mehrfach kleinere Mengen weggekommen», erzählt Andrea Oettl, «das merkt man erst, wenn man am Morgen zur Arbeit kommt und nicht mehr alles da ist, was zuvor entdeckt wurde.»

Der Trend zum Dino-Kauf scheint in den USA nicht zuletzt deshalb Fahrt aufgenommen zu haben, weil sich einige Gutbetuchte im Wettstreit um die geschichtsträchtigen Gebeine gegenseitig überbieten, darunter Leonardo DiCaprio und Nicolas Cage. Maximus ist noch nicht einmal der Fund, der die bislang grösste Summe eingespielt hat. 2020 waren die Augen der Dino-Community auf Christie’s in London gerichtet. Dort ging das beinahe vollständige Skelett eines Tyrannosaurus Rex für 31,8 Millionen Dollar weg. Es war jenes von Dino Stan.

