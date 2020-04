Als der Ball noch rollte – 6. April 2006: Makkaroni und die BaZ Bei Middlesbrough kassierte der FCB eine seiner bittersten Niederlagen. Dominic Willimann

Middlesbrough bejubelt das 4:1, Bruno Berner, Papa Malick Ba und Pascal Zuberbühler (von links) bleibt das Nachsehen. Foto: Valeriano Di Domenico (EQ Images)

Es ist eines der verrücktesten FCB-Europacupspiele. Wobei an diesem 6. April 2006 alles darauf hindeutet, dass Rotblau erstmals in einem internationalen Wettbewerb den Halbfinal erreicht. Das Uefa-Cup-Hinspiel im Joggeli gewann Basel gegen Middlesbrough 2:0, und auch bei Spiel zwei in England geht der Gast durch den Brasilianer Eduardo 1:0 in Führung.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine, aber gar keine Anzeichen, dass sich der FCB im Uefa-Cup auch gegen den Vertreter aus der Premier League nicht durchsetzt. Selbst mit dem 1:1 zur Pause befindet sich der Gast nach wie vor in einer komfortablen Ausgangslage.

Doch dann schreibt diese Partie ihre eigenen Geschichten. Nach 74 Minuten greift FCB-Verteidiger Danijel Majstorovic auf Höhe Mittellinie einem Gegenspieler ins Gesicht und wird des Feldes verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt steht es 2:1 für die Heimelf, die sich in Überzahl in einen Rausch spielt. Das Tüpfelchen aufs i setzt der eingewechselte Italiener Massimo Maccarone, der von den englischen Reportern als Makkaroni bezeichnet wird, mit dem Treffer zum 4:1 in der 90. Minute. Damit hat Middlesbrough das Unmögliche möglich gemacht.

Dieses bittere Ausscheiden schlägt bei Rotblau gewaltig auf die Stimmung. Trainer Christian Gross macht die BaZ für das Out mitverantwortlich, weil sie vor dem Spiel über den bevorstehenden Weggang von David Degen zu Mönchengladbach berichtet hat. Zudem entscheidet sich der Zürcher in der Nacht nach dem Spiel, künftig nicht mehr mit Goalie Pascal Zuberbühler weiterarbeiten zu wollen.

Aber auch Gross muss sich Kritik gefallen lassen. Nach dem Platzverweis gegen Majstorovic wechselt der Trainer keinen Verteidiger ein, sondern zieht Papa Malick Ba eine Reihe zurück. Danach klafft im Mittelfeld ein riesiges Loch. Und als Innenverteidiger Alexandre Quennoz doch noch auf den Rasen geschickt wird, muss dieser im rechten Mittelfeld sein Bestes geben. Auch das ein Beweis dafür, dass an diesem Abend beim FC Basel kaum etwas zusammengepasst hat.

FC Middlesbrough - FC Basel 4:1 (1:1)Tore: 22. Eduardo 0:1. 33. Viduka 1:1. 57. Viduka 2:1. 79. Hasselbaink 3:1. 90. Maccarone 4:1.

Middlesbrough: Schwarzer; Parnaby, Southgate, Riggott, Queudrue (67. Maccarone); Morrison (46. Hasselbaink), Boateng, Rochemback, Downing; Yakubu (92. Taylor), Viduka.

FCB: Zuberbühler; Zanni, Majstorovic, Smiljanic, Berner; Ba; David Degen (61. Chipperfield), Delgado (70. Ergic), Petric, Sterjovski (85. Quennoz); Eduardo.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.