In Sissach endete eine Messerattacke tödlich. Foto: Celia Nogler

In der Oberbaselbieter Gemeinde Sissach hat sich am Dienstag eine schreckliche Tat zugetragen. Wie die Kantonspolizei in einem Communiqué mitteilt, ist ein älterer Mann (63) mit iranischen Wurzeln Opfer einer brutalen Messerattacke geworden. Er soll in einer Wohnung an der Postgasse mit einer Stichwaffe niedergestochen und getötet worden sein.

Der mutmassliche Täter: Ein 57-jähriger Iraner, der von der Polizei im Laufe des Abends festgenommen worden ist. Die Staatsanwaltschaft Baselland hat ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet. Aktuell ist der genaue Tathergang noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Personen, die am Dienstag in der Postgasse in Sissach ungewöhnliche Feststellungen oder Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei den zuständigen Behörden melden.

