Forderung an Liestaler Stadtrat – 5600 Unterschriften gegen Parkgebühren Nicht alle Spiesse sollen gleich lang sein im Baselbieter Hauptort. Vor allem nicht jene der Gewerbetreibenden. Daniel Aenishänslin

Am Fischmarkt und in der Mühlegasse soll das Parkieren teurer werden. Foto: Archiv BaZ

Es ist eine stattliche Zahl. Die Initianten der Petition «Gleich lange Spiesse für alle – Ja zur Kundenfreundlichkeit» konnten am Freitagmorgen dem Liestaler Stadtrat 5600 Unterschriften übergeben. 5600. Sie fordern ein Moratorium für das neue Parkgebührenreglement, das am 1. Mai in Kraft tritt. Das Reglement streicht die eine Stunde Parkzeit, die bislang gratis war. Auch wehren sich die Petenten und die Unterzeichnenden gegen den Abbau von Parkplätzen auf Liestaler Boden. Gerade in Zentrumsnähe.

Die Petenten geben an, im Namen von 108 Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben zu sprechen, die täglich Liestals Innenstadt beleben würden. «Wir stellen uns vor, dass die Moratoriumsphase genutzt werden könnte, um in einem Arbeitskreis der Stadt Liestal gemeinsam mit dem Gewerbe Lösungswege auszuarbeiten, welche sowohl den Unternehmerinnen und Unternehmern als auch der Stadt Liestal für die Zukunft äusserst nützlich sein könnten», schreiben die Petenten Martin Spiess, Fabrice Bütiker und Marcel Haldi in einer Medienmitteilung, «unser Ziel ist es, für die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Kernzone von unserem schönen Stedtli Liestal, eine Geschäftsplanbarkeit zu erreichen, welche ihre Existenzen und Arbeitsplätze sichert.»





