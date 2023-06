Internationale Weinstrassenrallye macht Halt in Rheinfelden – 53 Schönheiten vor dem Rathaus Von Weinbaugebiet zu Weinbaugebiet führt die Rallye. Sie soll für diese Regionen werben. Darum schenkt am Sonntag die Pfälzische Weinkönigin gleich selbst den Wein aus. Daniel Aenishänslin

Die Rallye wird durch die Rheinfelder Marktgasse führen. Foto: PD

Die 14. Internationale Weinstrassenrallye «Vino Miglia» kommt am Sonntag, 18. Juni nach Rheinfelden. 53 Oldtimer werden vor dem Rathaus erwartet. Die Rallye startet am 17. Juni in Neustadt an der Weinstrasse und endet am 24. Juni ebenda. Wendepunkt ist Meran im Südtirol. An der «Vino Miglia» sind Fahrzeuge bis Baujahr 1983 zu sehen. Sie zählt mit einer Strecke von rund 1'650 Kilometern zu den längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten Europas.

Ein Glas Wein von der Königin

Die 14. Ausgabe der Internationalen Weinstrassenrallye führt in sieben Etappen durch sechs Länder und über vier Alpenpässe von der Pfalz ins Südtirol und zurück. Durchfahren werden Deutschland, Frankreich, Österreich, das Fürstentum Lichtenstein, Italien und die Schweiz. Stadt und Tourismus Rheinfelden werden am Sonntag im Rahmen der zweiten Etappe eine der wenigen Durchfahrtskontrollen durchführen können. Ab 10 Uhr wird am Weinstand die Pfälzische Weinkönigin Lea Bassler die Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos mit einem Glas Wein verköstigen. Die ersten Oldtimer werden ab 10.40 Uhr erwartet.

Organisiert wird die Rallye vom Automobil-Club Maikammer. Seit 1997 findet sie im Abstand von zwei Jahren statt. Mehr als 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie die 84. und amtierende Pfälzische Weinkönigin, Lea Bassler, begleiten die Teams. Der Veranstalter will damit zu einem hohen Bekanntheitsgrad der vom Weinbau und Tourismus geprägten Gebiete Pfalz und Südtirol beitragen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

