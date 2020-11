Neues Basler Online-Portal – 50’000 Franken für eine Webseite, die kaum jemand nutzt Der Kanton Basel-Stadt will dem regionalen Musikschaffen mit der Internetseite Musik.bs zu «mehr Sichtbarkeit» verhelfen. Doch diese fällt bei diversen Konzertveranstaltern durch. Simon Bordier

Ist seit April 2020 online: D as Basler Kulturportal M usik.bs. Screenshot: musik.bs

Rund 50’000 Franken hat sich der Kanton Basel-Stadt das neue Onlineportal Musik.bs bisher kosten lassen. Mit der Internetseite möchte das Präsidialdepartement (PD) einem lange gehegten Wunsch von Musikschaffenden nachkommen: So ähnlich wie die Museen auf der Webseite Museenbasel.ch auf aktuelle Ausstellungen hinweisen können, sollen nun auch hiesige Konzertveranstalter ein eigenes Online-Portal erhalten.

Das Problem: Kaum jemand scheint die letzten April aufgeschaltete Webseite zu kennen. «Ich muss ehrlich gestehen, dass diese Plattform voll an mir vorbeigegangen ist», teilt uns ein bedeutender Pop- und Rockveranstalter in Basel mit. Ein anderer Akteur, der Leiter des Jazzfestivals Basel, zeigt sich enttäuscht: «Die Seite ergibt in dieser Form leider keinen Sinn: Sie ist weder aktuell noch vollständig und somit kaum von Interesse», sagt Urs Blindenbacher. Die BaZ hat des Weiteren beim Sinfonierochester Basel (SOB) nachgefragt, was man vom neuen Angebot halte. «Wird kaum genutzt», heisst es dort, obwohl man es eine «grundsätzlich gute Idee» finde.

Das fehlende Interesse zeigt sich auch in den sozialen Medien. Auf Instagram zählt Musik.bs 451 Abonnenten, auf Facebook 319 und auf Twitter gerade mal 36 Follower. Zum Vergleich: Veranstalter wie das Kammerorchester oder der Club Nordstern kommen auf jeweils über tausend Abonnenten auf Instagram.

Kanton mahnt zur Geduld

Dass die Zahlen wenig berauschend sind, weiss man auch beim Präsidialdepartement. Sonja Kuhn, Co-Leiterin der Abteilung Kultur, schreibt aber auf Anfrage, es sei momentan «wenig aufschlussreich», die Anzahl Follower zu vergleichen. Der Start des Projekts sei mit dem ersten Lockdown im Frühling zusammengefallen. Es seien etliche Konzerte abgesagt oder verschoben worden, entsprechend habe man auf viele Social-Media-Aktivitäten verzichtet.

Eine Verschiebung des Aufschalttermins der Homepage auf die Zeit nach der Krise kam aber offenbar auch nicht infrage. Es gehe darum, Veranstaltern «besonders in der Krise zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen», erklärt sie. Wie es um die «Sichtbarkeit» von Musik.bs konkret bestellt ist, bleibt indes ihr Geheimnis: Besuchs- und Klickzahlen der Webseite kommuniziert das PD nicht.

Hiesige Konzertveranstalter zweifeln, dass dem Internetportal nach der Corona-Krise ein viel grösserer Erfolg beschert sein wird. Die BaZ hat mit fünf Vertretern aus unterschiedlichen Sparten – Jazz, Rock, Klassik – über die Webseite gesprochen; die meisten äussern sich skeptisch. Am wohlwollendsten klingt die Geschäftsführung des La Cetra Barockorchesters. Das Musikportal sei «vom Prinzip sehr nützlich und ansprechend gestaltet», teilt sie mit. «Das Portal schöpft sein volles Potenzial sicher noch nicht ganz aus.»

Kritikpunkte gibt es mehrere. So liegt ein Schwerpunkt der Seite, die von dem Basler Start-up «das mgmt» betreut wird, auf Presseberichten zum regionalen Musikleben: Regelmässig werden Medienbeiträge gesammelt und verlinkt.

Kritiker der Webseite sehen Sinn und Zweck dieser Sammelaktion jedoch nicht ein. «Die Leser erfahren nichts, was nicht schon auf anderen Kulturseiten steht, und uns Konzertorganisatoren hilft die Presseschau bei der Vermarktung von Konzerten auch nicht weiter », sagt Urs Blindenbacher. Denn bei den auf Musik.bs verlinkten Artikeln handle es sich ja oft um Konzertbesprechungen – also um Berichte über Everts, die bereits stattgefunden haben. «Marketingtechnisch ergibt dieser Retro-Ansatz überhaupt keinen Sinn.»

«Andere Kulturstädte kriegen auch solche Webseiten hin, nur in Basel liegt leider der Wurm drin.» Urs Blindenbacher, Jassfestival Basel

Worin also besteht der Mehrwert? Kuhn sieht diesen darin, dass das Musikschaffen in Basel genreübergreifend widergespiegelt und so «die Vielfalt der hiesigen Musikszene» aufgezeigt werde. Die Plattform verleihe darüber hinaus dem regionalen Musikjournalismus «mehr Sichtbarkeit», zumal die Musikberichterstattung auf vielen Redaktionen abgebaut worden sei. «Seit dem Launch Ende April konnte Musik.bs über 600 Artikel zusammentragen.»

Kuhn verweist des Weiteren auf ein Verzeichnis von Musik.bs, in dem einige Konzerttermine sowie alle Konzertlocations in Basel aufgelistet sind. Auf das Verzeichnis sind Konzertorganisatoren indes auch nicht gut zu sprechen, da es lückenhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist. «An wen richtet sich diese Seite? Unsere Veranstaltungen sind nicht erfasst. Es fehlt an einem Kalender, der die Veranstaltungen zusammenfasst», schreibt Hans-Georg Hofmann vom Sinfonieorchester.

Die Webseite soll bestehen bleiben

Kuhn verteidigt das Konzept: «Auf einen Veranstaltungskalender, wie beispielsweise die Programmzeitung einen betreibt, wurde bewusst verzichtet, denn Musik.bs soll Bestehendes nicht konkurrenzieren, sondern ergänzen und sichtbar machen.»

«In der Entwicklungsphase fand kein Einbezug der Stakeholder statt.» Hans-Georg Hofmann, Sinfonieorchester Basel

Dabei bestünde in der Basler Musikszene durchaus Interesse an einer gemeinsamen Plattform, um Baslerinnen und Basler sowie Touristen auf dem Laufenden zu halten. «Andere Kulturstädte kriegen auch solche Webseiten hin, nur in Basel liegt leider der Wurm drin», beklagt sich Blindenbacher. Vor etwa fünf Jahren hätten hiesige Veranstalter versucht, zusammen etwas auf die Beine zu stellen, doch die Abteilung Kultur – damals unter der Leitung von Philippe Bischof – habe von einer Anschubfinanzierung von 35’000 Franken nichts wissen wollen.

Im Falle von Musik.bs sei man vor vollendete Tatsachen gestellt worden, sagt der Leiter des Jazzfestivals. «Es gab eine Präsentation in der Kaserne Basel, bei der die neue Homepage vorgestellt wurde. Da stand das Konzept aber bereits, wir konnten nicht mitreden.» Und Hans-Georg Hofmann bemängelt: «In der Entwicklungsphase fand kein Einbezug der Stakeholder statt.»

Betreut wird die Webseite vom jungen Basler Start-up «das mgmt», das eine Reihe öffentlich finanzierter Basler Kulturportale in seinem Portfolio führt: Museumsnacht.ch, Kunsttage.ch oder auch Industrienacht.ch. Entwicklung, Gestaltung und Betreuung von Musik.bs, die von mehreren Firmen geleistet wurden, haben laut Präsidialdepartement bisher 50’000 Franken gekostet. Bis anhin wurden dafür Gelder aus dem Swisslos-Fonds verwendet. Das Präsidialdepartement sucht aber eine längerfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Webseite. Kuhn schreibt: «Sie soll weiter bestehen bleiben und mit Mitteln aus dem regulären Budget weitergeführt werden. Damit setzen wir den Auftrag der Kulturkommunikation, den uns die Regierung im Kulturleitbild erteilt hat, im Bereich Musik um.»