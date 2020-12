Kulturschaffende kritisieren Politiker heftig Infos einblenden

In einem Aufruf an den Bundesrat und die Regierungsrätinnen und Regierungsräte der 26 Kantone fordern Schweizer Kulturschaffende einen «sofortigen Richtungswechsel» in der Corona-Politik.

Unterzeichnet haben die Forderung unter anderem die Schriftstellerinnen Melinda Nadj Abonji, Ruth Schweikert und Dragica Rajčić, die Autoren Lukas Bärfuss, Adolf Muschg und Jonas Lüscher, die Regisseurinnen Bettina Oberli, Katja Früh, Stina Werenfels, die Regisseure Philip Bartels und Samir, der Komiker Patrick Frey und andere.

Die Künstlerinnen und Künstler machen der Politik heftige Vorwürfe. «Die rechtsbürgerlichen Parteien schrecken nicht davor zurück, aus so genannten wirtschaftlichen Gründen effektive Schutzmassnahmen zu bekämpfen», heisst es in dem Dokument. Und: «Statt den Schutz der Bevölkerung als oberstes Prinzip anzuerkennen, legen die politischen Entscheidungsträger eine inakzeptable moralische Indifferenz an den Tag. Offenbar werden die zahlreichen Todesopfer kaltschnäuzig einkalkuliert. Es entsteht der Eindruck, das Leben älterer Menschen sei weniger schützenswert als das Leben der jüngeren. Es wird eine demographische Triage praktiziert.»

Die Künstlerinnen und Künstler erheben drei konkrete Forderungen. Die Massnahmen, um die Infektionszahlen zu senken, müssten verstärkt werden. Die Unterstützung für Pflegende, Ärztinnen und Ärzte sei zu verbessern, notfalls mit Hilfe der Armee. Und den Angehörigen der Verstorbenen sei mehr Anteilnahme und Respekt zu bezeugen, etwa durch öffentliche Trauerrituale.

«Der bisherige Umgang mit der Pandemie spiegelt nicht die Grundwerte wider, auf denen das Schweizer Staatswesen ruht. Wir akzeptieren dieses Versagen nicht», schreiben die Unterzeichnenden. (ben)