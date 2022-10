Johanniterkapelle in Rheinfelden – 500 Jahre alte Kirche wird saniert Derzeit wird eines der bedeutenden Kulturdenkmäler der Gemeinde renoviert. Die wertvollen Malereien in ihrem Inneren erzählen viele Geschichten. Am Mittwoch, 26. Oktober, können Interessierte die Baustelle besichtigen. Karoline Edrich

Gerüst und Notdach schützen die Ordenskirche aus dem 15. Jahrhundert während der Sanierungsarbeiten. Foto: zvg

Derzeit wird die Johanniterkapelle in Rheinfelden saniert. Die über 560 Jahre alte Ordenskirche ist schon seit einigen Jahren baufällig, wie aus einer Pressemitteilung der Gemeinde hervorgeht: 2006 musste wegen mehrerer Wassereinbrüche ein Teil des Daches notdürftig mit einem Unterdach versehen werden. In den letzten Jahren seien immer häufiger Wasserschäden in der Kapelle aufgetreten. Die Fassade sei durch Risse gezeichnet und das Mauerwerk marode.

Im Dezember 2019 hat die Einwohnergemeindeversammlung einen Kredit von rund 1,9 Millionen Franken für eine Renovierung bewilligt. Die Arbeiten an der unter Denkmalschutz stehenden Kirche haben im Frühjahr 2022 begonnen und sollen bis 2023 andauern. Am Mittwoch, 26. Oktober, steht die Baustelle von 16 bis 18 Uhr Interessierten zur Besichtigung offen.

Durch die Sanierung sind die Figuren auf den Malereien wieder zu erkennen. Foto: zvg

Besonders sehenswert: die alten Malereien an den Wänden der Kapelle, erzählt Baustellenleiter Beat Bannwart. Denn diese erzählen eine Reihe an Geschichten. «Anhand der Wandmalereien konnten wir feststellen, an welchen Orten die Ordenskirche erweitert wurde.» Der Zahn der Zeit habe an den bunten Bildern genagt, so Bannwart. Nun wolle man ihnen neuen Glanz verleihen.

Die Techniken hätten sich diesbezüglich stark gewandelt. Während früher das nicht mehr vorhandene nachgemalt wurde, versuche man das Bild heute auf subtilere Art zu vervollständigen: «Zuerst wird das Vorhandene mit feinen Pinseln gereinigt. Dann werden fehlende Teile mit feinen Farbtupfern angedeutet.» Die gesamte Form sehe der Betrachter dann nur, wenn er mit Abstand vor dem Bild stehe. Wer nah herangeht, kann die feinen Tüpfchen erkennen.

Wer nah an die Malereien herangeht, kann die feinen Farbtupfer erkennen. Foto: zvg

