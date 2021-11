Stadtflucht des Gewerbes – 50 Mitarbeiter der Settelen AG kehren der Stadt den Rücken Der Fuhr- und Logistikfirma mit langer Tradition in Basel wird es in der Stadt zu eng. Sie zieht nun nach Pratteln um. Daniel Wahl

Nur die Garage und die Autovermietung bleiben an der Türkheimerstrasse. Foto: Settelen AG



Nach dem Wegzug des Elektro-Unternehmens Selmoni AG aus Basel und der Moritz Hunziker Elektro Kleinhüningen in Richtung Baselbiet verlässt nun auch das Traditionsunternehmen Settelen AG zu einem grossen Teil die Stadt und zügelt aufs Land. «Das Korsett ist eng», teil das Familienunternehmen mit, das seit 1907 an der Türkheimerstrasse wirtschaftete.

«Die Stadtkarte, die in unserem Büro hängt, zeigt, wie wir in den Gründungsjahren noch allein vor den Stadttoren waren. Heute ist das Stadtzentrum darum herum gewachsen», sagt Stephan Settelen, Geschäftsleiter in vierter Generation. Die Bedingungen sind offenbar in der wenig autofreundlichen Stadt zunehmend ein Problem geworden, besonders für die schwereren Fahrzeuge der Fuhr- und Logistikfirma.