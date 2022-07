Traditionsgeschäft in Muttenz – 50 Jahre sind genug Dem italienischen Spezialitätenladen Stefanelli steht ein Besitzerwechsel bevor. Künftig werden vermehrt Delikatessen aus Sardinien angeboten. Lisa Groelly

Einen Monat führen sie den Laden noch zu viert: Giuseppe Stefanelli, Francesco Brucchietti, Giulia Grande und Marina Stefanelli. Foto: Dominik Plüss

Giuseppe Stefanelli war 15 Jahre alt, als sein Vater in Muttenz den Früchte- und Gemüsehandel Stefanelli gründete: «Ich habe von Anfang an mitgeholfen und schon früh Verantwortung übernommen.» Das ist nun 50 Jahre her. Aus dem Unternehmen, das Gastronomie und Geschäfte mit frischem Obst und Gemüse belieferte, ist ein Laden für italienische Spezialitäten geworden, den Giuseppe Stefanelli mit seiner Frau Marina führt.