Neuer Lonely-Planet-Reiseführer – Sechs Geheimtipps für Roadtrips in Europa Der Kult-Verlag Lonely Planet widmet seinen jüngsten Reiseführer dem Roadtrip in Europa: Bildstarke Reiseberichte von 50 unkonventionellen Routen. Ein perfekter Schmöker für den Winter – denn der nächste Frühling kommt bestimmt! Unsere sechs Favoriten. Anita Suter

Wildes Irland auf dem Atlantic Way

Unterwegs auf spektakulären Küstenstrassen, wie hier auf der Dingle-Halbinsel im Südwesten Irlands. Foto: Getty

Eine gewisse Wetterfestigkeit ist für diesen Routenvorschlag vonnöten. Daraus macht der Autor kein Geheimnis – und rät am Ende sogar augenzwinkernd zum Einpacken eines Neoprens. Was er ebenfalls bekundet: Mühe, voranzukommen, so viel gäbe es am kurvigen Wegesrand zu entdecken!