Flussreisen ab Basel – 5-Stern-Flaggschiff nimmt Fahrt auf Am Dienstag fand im Basler Rheinhafen die Taufe der MS Thurgau Gold statt. Es ist das neuste Schiff des Flussfahrten-Anbieters Thurgau Travel. Dorothea Gängel

Die MS Thurgau ist das neue Flaggschiff von Thurgau Travel. Foto: Thurgau Travel

Anlässlich der Taufe der MS Thurgau Gold im Basler Rheinhafen hatten die Medien am Dienstag Gelegenheit, einen Blick in das neue 5-Stern-Flaggschiff zu werfen. Die Räumlichkeiten wirken grosszügig, die Einrichtung modern, grosse Panoramafenster bieten nicht nur einen schönen Ausblick, sie sorgen auch für Helligkeit.

Das Schweizer Familienunternehmen Thurgau Travel hat sich seit seiner Gründung zu einem der führenden Anbieter für Flusskreuzfahrten in alle Welt entwickelt, mit den meisten Abfahrten von und nach Basel. Vor vier Jahren hat Daniel Pauli-Kaufmann die Geschäftsführung von Hans Kaufmann übernommen, der weiter als Verwaltungsratspräsident an Bord bleibt. Für ihn ist die MS Thurgau Gold ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Nicht nur wegen der Ausstattung. «Bei dem Schiffsneubau hier haben wir eine Vielzahl neuer Technologien im Einsatz», sagt er. «Der Motor verbraucht weniger Treibstoff, wir haben Solarpanels in der Reling verbaut und nutzen die Abwärme der Motoren. Es ist neuartig, dass all dies gleichzeitig auf einem Schiff integriert ist.»

CEO Daniel Pauli-Kaufmann auf dem Sonnendeck der MS Thurgau Gold. Foto: Pino Covino

Thurgau Travel hat das Schiff exklusiv für sechs Jahre von der Reederei United Rivers gechartert. «Durch unsere langjährige Zusammenarbeit waren wir sehr stark im Bauprozess einbezogen, von der Planung bis zum Innendesign», sagt Pauli-Kaufmann. «Das kann man nur, wenn man das Schiff dann auch für eine gewisse Zeit chartert.»

Er ist froh, dass das Unternehmen endlich wieder nach vorn schauen kann. «Die Pandemie war ein Riesenschrecken für uns alle», sagt er. Anfangs habe keiner geahnt, mit welchen Auswirkungen zu rechnen sein würde. 2020 brach der Umsatz um 80 Prozent ein, im darauffolgenden Jahr lag dieser noch 60 Prozent unter demjenigen von 2019. Nach zwei Pandemiejahren brach dann der Ukraine-Krieg aus, was Thurgau Travel erneut direkt betraf. Die zwei Schiffe, die Thurgau Travel in Russland liegen hatte, wurden inzwischen abgezogen.

Die meisten Schiffe, die unter der Flagge von Thurgau Travel fahren, sind gechartert. Eigene Schiffe liegen zurzeit in Burma fest, das wegen des Militärputsches derzeit nicht bereisbar ist. «Das bedeutet ein Minus von 20 Prozent für uns», sagt Pauli-Kaufmann. «Wir haben derzeit vor Ort noch eine Crew von etwa zwanzig Leuten beschäftigt, die die Schiffe unterhalten, aber das ist es dann auch schon», sagt Pauli-Kaufmann. Ihm geht es nicht nur um die Einbussen, die dem Unternehmen dadurch entstehen, er denkt auch an die Menschen vor Ort. «Wir konnten dort Jobs für über hundert Leute anbieten.»

Niedrigere Wasserstände werden zunehmend zum Problem

Sorge bereiten dem Unternehmen auch die niedrigen Wasserstände, deren Häufigkeit Jahr für Jahr zunimmt. Umso wichtiger, gut darauf vorbereitet zu sein. «Langfristig schauen wir, welche Routen wir anbieten können und wann», sagt Pauli-Kaufmann. Bekannt ist, dass es im Hochsommer zwei Stellen im Rhein und eine in der Donau gibt, die schwer passierbar werden können. Darauf wird die Saisonplanung ausgerichtet. Die aktuellen Pegelstände werden täglich geprüft. Wenn sich abzeichnet, dass eine Stelle schwer passierbar werden könnte, müssen Plananpassungen gemacht werden. «Wir versuchen immer, den Charakter einer Reise und die Highlights der Route möglichst beizubehalten, damit wir den Kunden das Erlebnis bieten können, das sie gebucht haben», sagt er. Über gravierende Änderungen wird die Kundschaft vor Reiseantritt informiert. Nur im Extremfall wird die Reise abgesagt oder abgebrochen.

Nach wie vor gehören die Passagiere, die eine Flussreise buchen, zur älteren Generation: 25 bis 30 Prozent sind unter 55 Jahre alt, der Rest darüber. Doch es laufen Anstrengungen, mehr jüngere Gäste an Bord zu holen. «Die meisten, die zum ersten Mal buchen, gehen nicht gleich für eine Woche an Bord», sagt Pauli-Kaufmann. Zum einen werden diverse zwei- bis dreitägige Schnupperreisen angeboten, die den Einstieg erleichtern sollen. Zum anderen setzt man auf Themenreisen wie «Wellness», «Aktiv reisen» oder «Krimireisen».

Pauli-Kaufmann rechnet damit, dass der Fortschritt bei der Technik recht schnell vorangeht. «Ich bin sicher, dass es nächstes Jahr weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit gibt», sagt er. Neben der technischen Nachhaltigkeit geht es ihm auch um die wirtschaftliche. «Die Crew und deren Arbeitsbedingungen sind mir wichtig», sagt er. «Wir haben im letzten Jahr eine Lohnanpassung gemacht, damit wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben, und haben einen Gesamtarbeitsvertrag, der den Standards von Nautilus International entspricht.»

Ein Servicemitarbeiter verdient bei Thurgau Travel 1700 Euro nach Kost, Logis und Versicherung. «Das ist im Quervergleich der Angestellten, die aus allen Teilen der Welt kommen, ein wettbewerbsfähiger Lohn», sagt Pauli-Kaufmann. Das Unternehmen beschäftigt Menschen überwiegend aus Indonesien, Vietnam, Burma, Ägypten, Rumänien und Bulgarien.

Die MS Thurgau Gold Infos einblenden Das hochmoderne 5-Stern-Luxusschiff Thurgau Gold verfügt über in die Reling eingebaute Solarzellen und ein Wärmerückgewinnungssystem für die Luftaufbereitung. Motoren der neuesten Generation tragen zu einer 10- bis 20-prozentigen Kraftstoffeinsparung bei. Zudem reduziert das an Bord eingebaute Katalysatorsystem die entstandenen Abgase. Auf insgesamt vier Decks bietet das 135-Meter-Schiff Platz für bis zu 182 Passagiere. Die 91 Aussenkabinen und Suiten verfügen über absenkbare Fenster, die einen freien Blick in die Flusslandschaft erlauben, sowie mehrere Restaurants, eine Bar und eine BBQ-Station am Sonnendeck. Haupt-, Mittel- und Oberdeck sind mit einem Lift verbunden. Die MS Thurgau Gold bietet ab 2023 viele abwechslungsreiche Flussreisen auf Rhein, Main oder Mosel an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.