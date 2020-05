Als der Ball noch rollte – 5. Mai 2013: Die Antwort auf London Nach dem Gastspiel bei Chelsea siegt der FCB im Wallis 1:0. Dominic Willimann

Ein müder, aber souveräner FCB gewinnt im Mai 2013 dank eines Treffers von Marcelo Diaz. Foto Maxime Schmid (Keystone)

Ein Tor von Marcelo Diaz reicht. 1:0 gewinnt der FC Basel am 5. Mai 2013 beim FC Sion und bleibt damit weiterhin an der Tabellenspitze. Selbstverständlich ist der Erfolg im Tourbillon nicht, zumal der FCB drei Tage zuvor an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea anzutreten hat und Kräfte lässt.

Doch das Aus im Europacup-Halbfinal und die Reisestrapazen spielen an diesem Sonntag eine untergeordnete Rolle. Ja, Rotblau wirkt zuweilen müde, aber auch souverän. Die drei Punkte sind nie in Gefahr. Das hat auch damit zu tun, dass mit Fabian Schär und Aleksandar Dragovic das Stamm-Innenverteidiger-Duo gemeinsam aufläuft. In den beiden Partien zuvor ist das nicht der Fall gewesen. Diese Besetzung zeigt Wirkung, die Gastgeber finden kein Rezept gegen dieses Abwehrzentrum. Und der FCB spielt erstmals seit fünf Wochen in der Liga wieder zu null.

Müde, aber effizient

Der Erfolg ist Balsam für die Basler Seele, hat Rotblau doch die letzten vier Partien wettbewerbsübergreifend nicht gewinnen können. Und die drei Punkte geben Kraft für den Liga-Endspurt um die Meisterschaft. Beeindruckend ist, wie abgeklärt die Basler die Walliser mit demselben Ergebnis bezwingen, mit dem sie Sion bereits zwei Wochen zuvor aus dem Cup geworfen haben.

Trainer Murat Yakin ist es gelungen, die richtige Elf gegen das unberechenbare Team von Spielertrainer Gennaro Gattuso zu nominieren. Ein Schachzug, der für die letzten sechs Super-League-Partien wegweisend ist. Basel gibt noch sechs Zähler ab – und feiert seinen 16. Meisterschaftstitel.

FC Sion – FC Basel 0:1 (0:1)

Tourbillon. – Tor: 44. Diaz (Steinhöfer) 0:1.

Basel: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic, Park; Fabian Frei; Salah, Diaz, Serey Die (61. Elneny), Stocker (74. Sauro); Streller (77. Bobadilla).

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.