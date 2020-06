Als der Ball noch rollte – 5. Juni 1982: Benthaus und Nordstern verabschieden sich Basel gegen GC und FCZ gegen Nordstern sind zwei NLA-Partien mit besonderen Geschichten. Dominic Willimann

FCB-Präsident Roland Rasi (rechts) dankt Helmut Benthaus für seine vielen Jahre als FCB-Trainer und überreicht ihm das Bild «La Bataille de St. Jacques». Foto: Keystone

Es ist der vorletzte Spieltag der Saison 1981/82. Der FC Basel empfängt in der Nationalliga A den Grasshopper-Club, der FC Nordstern hat bei Schweizer Meister FC Zürich anzutreten. Für beide Vertreter vom Rheinknie endet der Vergleich mit den Zürchern mit einer Niederlage. Der FCB verliert gegen GC 1:3, Nordstern kassiert im Letzigrund eine 1:8-Schlappe.

Nach diesem nächsten Rückschlag ist es definitiv: Die Kleinbasler müssen nach zwei Jahren auf höchster Stufe den Gang in die Nationalliga B antreten. Zum FCZ reist das Team von Spielertrainer Konrad Holenstein – dem besten Nordsternler an der Limmat – ersatzgeschwächt an: Armando Negroni fehlt verletzt, Christian Sprunger ist suspendiert. Da Zürichs Hanspeter Zwicker kurz nach dem Seitenwechsel auf 4:1 erhöht, ist das Spiel entschieden. Nordstern hat sich längst aufgegeben und mit dem Abstieg abgefunden.

Abschiedsspiel und Geburtstag

Während sich die «Sterne» in die Nationalliga B verabschieden, wird an diesem heissen Samstagabend im Joggeli Helmut Benthaus vor dem heimischen Publikum gewürdigt. Vor der Partie zwisc8hen dem FCB und GC wird ein Legendenspiel angepfiffen, das zu Ehren des langjährigen Trainers organisiert wurde. 17 Jahre hat Benthaus in seiner ersten Trainerzeit an der Seitenlinie beim FCB Regie geführt, nun tritt er kürzer. Der Applaus im Joggeli ist ihm gewiss – für seine grossen Verdienste wie auch für seinen 47. Geburtstag, den er am 5. Juni 1982 feiert.

Basel – Grasshopper-Club 1:3 (0:2)

St. Jakob. – 9500 Zuschauer. – Tore: 8. Koller 0:1. 14. Zanetti 0:2. 55. Maissen 1:2. 85. Wehrli 1:3.

Basel: Küng; Stohler, Maradan, Hasler; von Wartburg, Lüthi, Geisser, Jeitziner, Demarmels; Sutter, Maissen.

Zürich – Nordstern 8:1 (3:1)

Letzigrund. – 2800 Zuschauer. – Tore: 9. Zwicker 1:0. 20. Glaser 1:1. 22. Jerkovic 2:1. 37. Jerkovic 3:1. 52. Zwicker 4:1. 63. Elsener 5:1. 70. Seiler 6:1. 84. Seiler 7:1. 90. Kurz 8:1.

Nordstern: Kohler; Hiller; Zeender, Süss, Feigenwinter; Kälin (46. Kaufmann), Glaser, Grimm, Schär; Erlachner (77. Schädler), Holenstein.

