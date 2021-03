Tourismus nach Corona – 5 Gründe, weshalb wir uns wieder aufs Reisen freuen dürfen Beliebte Destinationen werden sich nach der Pandemie neu präsentieren. Wir zeigen, was sich an Tourismus-Hotspots verändert hat. Anita Suter

Wandern in den Bayerischen Alpen: Die Backpacker-Bibel «Lonely Planet» zum Beispiel rückt für 2021 anstelle exotischer Fernreisen Nachhaltigkeit und Entschleunigung ins Zentrum. Foto: Getty Images

Seit einem Jahr gibt es kaum internationalen Tourismus mehr. Ob Schweizer Reisebüro oder thailändisches Strandrestaurant: Angesichts ausbleibender Kundschaft herrscht Katastrophenstimmung. Allerdings birgt die Krise den Playern auch die Gelegenheit, sich neu zu erfinden oder zumindest gewissen Auswüchsen Paroli zu bieten. Hier einige zuversichtlich stimmende News aus der Reisewelt abseits von Impfpass und Testregime.

Amsterdam: Schluss mit Rotlicht

Amsterdam: Die berühmt-berüchtigten Rotlichtfenster verschwinden aus dem Stadtbild. Foto: Getty Images

Im notorisch überlaufenen Amsterdam werden die berüchtigten Rotlichtfenster im Stadtzentrum geschlossen. Die Prostituierten in der Grachtenstadt waren immer mehr zur Touristenattraktion geworden, die Tausende Gaffer in die engen Gassen des Stadtviertels De Wallen lockte. Zudem sollen die Coffeeshops Cannabis künftig nur noch an Einheimische verkaufen. Ein finaler Entscheid diesbezüglich ist noch hängig.